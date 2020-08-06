«علِّقوا المشانق».. اللبنانيون يطالبون بالمحاسبة

وطن النهار

بيروت – الوكالات: طالب لبنانيون بمحاكمة المتسببين بالانفجار الهائل الذي وقع، في مرفأ بيروت وخلف ما لا يقل عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وفقا لما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني. وتصدر هاشتاغ «#علقوا_ المشانق» قائمة الوسوم الأكثر رواجا في لبنان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تفاعل للمطالبة بحق الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الانفجار غير المسبوق.

وطالب المغردون بمحاكمة عدد من المسؤولين الذين كانوا في مناصبهم خلال فترة دخول شحنة «نترات الأمونيوم» المتسببة في الانفجار عام 2014، وكل المسؤولين عن الملف منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

وشدد بعض المغردين على أهمية عدم إفلات كل من يتحمل مسؤولية هذا الحادث، من العقاب المستحق ومحاسبة كل من ساهم في وصول بيروت لهذه الحالة.

واستيقظت بيروت أمس على وقع الصدمة غداة الانفجار الضخم فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة.

وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة «منكوبة» ودخلت في حداد على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر. وفي شوارع العاصمة وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيّارات مدمّرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطّيهم دماء، وزجاج متناثر في كلّ مكان.

من جهته كشف محافظ بيروت مروان عبود، امس عن وجود تقرير أمني من 2014 يحذر من حصول انفجار في بيروت. ونقل موقع قناة «LBC» اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن «المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة».

وأضاف «خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن». وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أعلن، أمس، أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاءوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في المرفأ، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.وأضاف المحافظ وهو يبكي «ما حدث أشبه بما حدث في اليابان في هيروشيما وناغازاكي».

