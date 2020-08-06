«الخليجي»: نقف مع لبنان في لحظاته العصيبة

وطن النهار

عواصم- الوكالات: تقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف بصادق مواساته وتعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الكبير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الحجرف في بيان صحافي وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وفي الرياض صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن «حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين» وعبّرت الحكومة السعودية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين وأكدت الوزارة «وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

من جهته، اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان»، و«الاستعداد لتسخير جميع الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته».

وقدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وأودى بحياة 100 شخص وتسبب بإصابة الآلاف. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه مع عون، أمس عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان.

الى ذلك اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لنظيره اللبناني حسان دياب وقوف العراق مع لبنان في محنته وارساله طائرة مساعدات طبية وفريقا طبيا الى لبنان وأكد الكاظمي في اتصال هاتفي أمس مع دياب أن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في محنته الحالية وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أنها سترسل «فريقاً طبياً ومساعدات طبية الى الشقيقة لبنان» عملاً بتوجيهات الكاظمي. وكان الرئيس العراقي برهم صالح اتصل هاتفيا أمس بالرئيس اللبناني ميشال عون، وأكد تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان. وقال مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، سيرسل إمدادات طبية إلى لبنان، بعد ظهر أمس. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصل بعون لتقديم العزاء.

من جهته، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان. وأعلن الديوان الملكي الأردني، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي في العاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من يوم أمس ولمدة 3 أيام، حداداً على ضحايا الانفجار.

