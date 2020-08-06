ترامب يغرد خارج السرب: «اعتداء بقنبلة»

وطن النهار

عواصم- الوكالات: غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خارج السرب معلنا أن الانفجار القوي الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنه «اعتداء رهيب»، مشيرا إلى أن خبراء عسكريين أبلغوه بأن الأمر يتعلق باعتداء. وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس «كورونا» المستجد في البيت الأبيض، أكد ترامب للصحافيين «يبدو كأنه اعتداء رهيب». وأضاف «قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنه لم يكن حادثا صناعيا. يبدو، وفقا لهم، أنه كان اعتداء. كان قنبلة ما، نعم». وقال للصحافيين في البيت الأبيض «لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب».

من جهته علق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن على انفجار بيروت، من دون أن يصف ما حدث بأنه اعتداء. وقال «أحض كلا من إدارة ترامب والمجتمع الدولي على حشد المساعدة فورا لآلاف الذين أصيبوا في الانفجار».

لكن ثلاثة من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قالوا لشبكة «CNN» اللخبارية إنه حتى ليل الثلاثاء الاربعاء لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم رأوا أن الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، كانت «هجومًا». وقال مسؤولو البنتاغون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من التحدث بحرية، إنهم لا يعرفون عن ماذا يتحدث الرئيس.

وتعهدت الولايات المتحدة، أمس بتقديم مساعدات عاجلة، لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وفق تغريدة للأخير عبر حسابه على تويتر. وقال الحريري «الولايات المتحدة الأميركية ستقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت».

في غضون ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه لبيروت اليوم وسيجتمع مع شخصيات سياسية هناك. وأمر ماكرون، الذي تحدث هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد قليل من وقوع الانفجار، بإرسال مساعدات طارئة إلى لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: «يعرف لبنان واللبنانيون أنه يمكنهم الاعتماد على فرنسا في هذه الأوقات الصعبة.. في المحنة والمعاناة نعترف بأصدقائنا».

سارعت الكثير من الدول إلى التضامن مع لبنان وتقديم العزاء فيما بدأت المساعدات تتجه إلى لبنان من غذاء ودواء ومستشفيات ميدانية.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ «روسيا تشارك الشعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملين. وقدّم بوتين التعازي بالضحايا، متمنّياً للمصابين الشفاء العاجل. وعبّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على لسان اولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة عن «صدمتها» لما حدث في بيروت، واعدةً بتقديم «دعم للبنان».

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه العميقة... عقب الانفجارَين المروّعين في بيروت» واللذين قال إنّهما تسبّبا أيضاً بإصابة بعض من أفراد الأمم المتحدة.

