«حظر التجارب النووية» رصدت إشارات التفجير في ألمانيا!

وطن النهار

عواصم- الوكالات: أعلنت منظمة حظر الأنشطة النووية رصد إشارات لانفجار بيروت في ألمانيا وأفاد لاسينا زيربو، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أنه تم رصد إشارات قوية للانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء في محطات الموجات فوق الصوتية التابعة للمنظمة في تونس وألمانيا. وأضاف أن المحللين بالمنظمة يدرسون هذه الإشارات.

وكان المجلس الأعلى للدفاع أعلن أن الانفجار، الذي أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة قرابة 4 آلاف آخرين، ناجم عن اشتعال 2750 طن من الأمونيوم، وهي مواد تمت مصادرتها في العام 2014 في باخرة وتدعى «rhosus» كانت تتجه إلى إفريقيا وتعرضت لعطل في هيكلها، وأثناء تعويمها عثر على البضاعة التي على متنها وتم نقلها وتخزينها في مكان مناسب ثم نقلت إلى العنبر الرقم 12 لحفظها إلى أن يتم البت فيها لأنها بضاعة محجوزة.

في السياق، اعلن مرصد الزلازل الأردني، ان انفجار بيروت يساوي زلازل بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فيما قال سكان قبرص إنهم شعروا بالهزة الارتدادية.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن رئيس المرصد محمود القريوتي قوله إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 مساء، وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر. ووصف الطاقة المتحررة من التفجير بانها «قوية جدا».

وفي نيقوسيا، نقل موقع «قبرص مايل» عن امرأة قولها «اعتقدت أن شخصا ماكان يحاول الدخول إلى منزلي. هرعت إلى الطابق السفلي لأرى ما حدث». وقال رجل في منطقة إنغومي إن باب منزله تحرك من قوة الهزة. كما ذكر شخص آخر يدعى جان، وهو قبرصي تركي يبلغ من العمر 32 عاما ويعيش في فاماغوستا، أنه شعر أيضا بالاهتزاز وهو يتجه إلى سيارته لزيارة صديق. وأضاف «سمعت هزة قوية.. كان الجميع مذعورا ومرتبكا». وكتب رجل، يعيش في كوكا، على صفحته في تويتر «اعتقدت أنها ضربة رعد عنيفة».

