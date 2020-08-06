«مركز الملك سلمان» يساعد في إسعاف الجرحى

وطن النهار

الرياض- الوكالات: تحرك «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في بيروت عبر الجمعيات الطبية، التي يمولها على مجمل الأراضي اللبنانية للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وانطلقت فرق إسعاف «جمعية سبل السلام» من شمال لبنان إلى بيروت، للمساعدة في نقل الجرحى. كما انتقل فريق طبي من «مركز الأمل الطبي» في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، ولتقديم الخدمات الطبية الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت. كما أعلن «مركز الأمل الطبي» عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين والجرحى في مشافي بيروت.