عصف الانفجار ضرب سفينة «اليونيفيل»

وطن النهار

الامم المتحدة- الوكالات: أسفر انفجار مرفأ بيروت عن تضرر باخرة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، وجرح عدد من عناصر هذه القوات، وفق ما جاء في بيان لـ«اليونيفيل». وجاء في البيان «نتيجة للانفجار الضخم الذي هزّ بيروت تضررت باخرة من القوة البحرية لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت راسية في المرفأ، مما أدى إلى إصابة عدد من عناصر حفظ السلام، وإصابات بعضهم خطرة». وقال البيان إن القوة تنقل أفراد حفظ السلام المصابين إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج. وأضاف أن «اليونيفيل» تعكف حاليا على تقييم الوضع بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بأفرادها، ومستعدة لتقديم المساعدة والدعم للحكومة اللبنانية.