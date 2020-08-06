«القوى العاملة»: تمديد تقدير الاحتياج حتى نهاية العام

وطن النهار

مددت الهيئة العامة للقوى العاملة، تقدير الاحتياج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام الحالي لمن لا يوجد عليهم نواقص من جهات اخرى، وذلك استجابة لهم وتسهيلاً على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واكد مدير عام الهيئة احمد الموسى: انه «بناءً على الاجتماع الذي تم مع ممثلين من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية رواد الأعمال الكويتية واتحاد صالونات الكويت قامت الهيئة في ظل استمرار جائحة كورونا بتمديد تقدير الاحتياج مع شرط اقرار الرواتب.

وقال الموسى انه من خلال اللقاء المثمر مع مجاميع الشباب بأن الهيئة استقبلت طلبات شهادات الرواتب الخاصة بأصحاب الأعمال المسجلين لدى ادارة خدمة اصحاب الأعمال (أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في مبنى الادارة بمنطقة الصديق خلال الفترة المسائية تسهيلاً وتخفيفاً على اصحاب تلك المشاريع وايضا تم استقبالهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في نفس الفترة المذكورة.

وأشار الى ان الهيئة تسعى دائما لتسهيل الاجراءات على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الاخلال بالالتزامات المفروضة على طرفي الانتاج التي اقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له، معربا عن شكره على تواصل اصحاب المشاريع وسعيهم المستمر وحرصهم الدائم على تخفيف الآثار الناتجة خلال فترة جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.

