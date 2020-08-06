إغلاق 232 محلاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

وطن النهار

أوضحت «البلدية» بأن مفتشي الفرق الرقابية بأفرع البلدية بجميع المحافظات لا يألون جهدا في متابعة اعمال النظافة اليومية للشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالشوارع الرئيسة والفرعية وغسيل وتعقيم الحاويات ومحاسبة الشركات المقصرة بتطبيق بنود العقود المبرمة بينها وبين البلدية فضلا عن متابعة المحلات والمطاعم والأسواق الموازية والمجمعات التجارية للتأكد من التزامهم بالقرارات والتعماميم ولوائح وأنظمة البلدية.

وفي هذا السياق كشفت «البلدية» النقاب في احصائية صادرة لها عن الأعمال التي قامت بها الفرق الرقابية خلال شهر يوليو الماضي على كل الأصعدة في اطار الجهود المبذولة، كاشفة عن غسيل وتعقيم 443121 حاوية مختلفة الأحجام وسلال، تحرير 1876 مخالفة وتوجيه 9253 انذارا وتعهدا بعد الكشف على 16676 محلا. وأشارت الى رفع 801 سيارة مهملة ووضع 467 ملصقا على سيارات مهملة تشوه المنظر العام.

وذكرت «البلدية» ان المفتشين بالفرق الرقابية من خلال جولاتهم الميدانية على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات بالمحافظات لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية وقرارات مدير عام البلدية اغلقت 232 محلا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولكونها تشكل خطرا داهما على الجمهور.

ولفتت الى تحرير 19 مخالفة لباعة جائلين، واصدار 101 كتاب انهاء اشراف، توجيه 75 تنبيها يتعلق باجراءات السلامة، اصدار 50 ترخيصا هندسياً، توجيه 90 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي وازالة 73 محصارا للأعنام.

