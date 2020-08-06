إحالة تقرير تجاوزات مؤسسة البترول للحكومة

وطن النهار

أكد مجلس الأمة التضامن الكامل والتام مع الشعب اللبناني الشقيق اثر الانفجار «الكبير والمروع» الذي وقع في مرفأ بيروت أول من أمس الثلاثاء وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأعرب مجلس الأمة في بيان صادر تلاه رئيس المجلس مرزوق الغانم في جلسة المجلس التكميلية امس الأربعاء عن خالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الانفجار متضرعا إلى الله تعالى أن يعجل بشفاء المصابين ويعين لبنان على تجاوز آثار وتداعيات الانفجار.

ووجه مجلس الأمة التحية إلى الحكومة الكويتية على الاستجابة «الفورية والسريعة» بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة إلى لبنان الشقيق إضافة إلى قيام جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مواد إغاثية على وجه السرعة إلى بيروت في محاولة لتخفيف آثار هذه «الكارثة» الإنسانية التي أصابت الأشقاء في لبنان.

وذكر ان أعضاء مجلس الأمة - نوابا ووزراء - يؤكدون وقوف الكويت على المستويين الرسمي والشعبي مع لبنان في هذه المحنة مستذكرا الموقف المبدئي للبنان الشقيق عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر ما تعرضت له الكويت في يوم الثاني من أغسطس عام 1990 من غزو غاشم واحتلال.

وختم رئيس مجلس الأمة البيان بالقول «حفظ الله لبنان الشقيق وشعبها الأصيل من كل شر ومكروه».

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتح الجلسة في التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

بند الأسئلة

عبدالله الكندري: استغرب انه لا يوجد تدقيق على الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة الأميركية والفاجعة التي يجب ان يعرفها وزير المالية هي عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة على الشركات التي تستثمر فيها الهيئة هناك، وادعو وزير المالية أو ديوان المحاسبة إلى إنشاء كيان للرقابة على هذه الأموال، لاننا إذا تركنا الحبل على الغارب سيأتي رجعان ثان وثالث.

الحميدي السبيعي: ردود هيئة الاستثمار كلها منقوصة وكأنه كيان لا يخضع للدولة. لمن تخضع هيئة الاستثمار؟ فالداخل فيها مفقود، وأجوبتها على أسئلة النواب فيها فوقية ومبهمة وشبهات فقد طلبت كشفا بصفات الوافدين ورواتب كل واحد منهم في هيئة الاستثمار لكنهم ارسلوا فقط الاجمالي بلا تفاصيل...» شنو تستعبطون ولا احنا نطر منكم، لابارك الله في الصندوق الاستثماري اللي ما يستفيد منه الكويتيين، لابارك بصندوق استثماري ما يعين الا وافدين، لابارك بصندوق ما يعين الا اعيالهم.

يوسف الفضالة: وجهت سؤالي إلى كل الوزراء بشأن عدد العاملين غير الكويتيين، وتبين ان الاعداد بسيطة، ولكن عندما تطلع على العقود التي تم توقيعها نجد الالاف من الوافدين يعملون بهذه الجهات يسحبون الوظائف من عيالنا، هناك خنوع حكومي واضح تجاه وزيرة الهجرة المصرية التي يبدو انها صارت الوزيرة رقم 17 في حكومة الكويت، والمضحك ان تلفون واحد من وزيرة الهجرة المصرية تشوف الحكومة كلها تخيّش وتخاف منها، ما يقدرون عليها، مع ان هذه الوزيرة في دول خليجية أخرى تكع بريك وتخاف، واتحدى وزير التربية ان يستبدل المعلمين المصريين بآخرين افضل.

علي الدقباسي: جاءت كورونا وكشفت حقائق كثيرة ومنها قرارات الاستغناء عن الوافدين ومن ضمنها انهاء خدمات الوافدين بالبلدية وهذا القرار جاء متأخراً، ومع ذلك هناك مؤسسات الدولة الحساسة يشغلون الوافدون وظائف فيها.. اكبر تحد للحكومة تطبيق فعلي لتوظيف الكويتيين.

صفاء الهاشم: طلبت عدد الوافدين المعينين في امانة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها ورفضكم اعطاءنا الارقام يعني ترفضون تعيين الكويتيين ويعزز تعيين الوافدين. على أن الكويت وصلت إلى مرحلة ظلم المواطنين، أن ما هو أخطر اختراق أجهزة الدولة الحساسة من قبل الوافدين في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية. لا يمكن ان اجد في مجلس الوزراء المصري مثلا سودانيين او اثيوبيين او كويتيين؟ لان كلهم مصريون، وافد مصري اسمه مدحت كان عسكريا في حرب 73 يشق ويخيط ويتحكم في الكويتيين.. وعبدالواحد مستشار يصله البريد الى بيته... نحن مخترقون ما عندنا اسرار بسبب هؤلاء المستشارين.. حتى فضائح قضايا الفساد مكشوفة، اتعظوا قبل فوات الاوان.

القطاع النفطي

(وتلا الأمين العام طلب لتقديم مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في القطاع النفطي على ما سواه)

محمد الدلال: تقرير النفط يتضمن 400 صفحة نتمنى تأجيله لجلسة قادمة او تخصيص جلسة خاصة.

الحميدي السبيعي: استغرب من يعترض على الاستعجال بادراج التحقيق بجلسة اليوم، ‏تبون تحمون القطاع النفطي بتأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق ولكن ليس بهذه الطريقة، التقرير عندكم ليش التأجيل، الصراخ على قدر الالم.

(وتمت الموافقة على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات في القطاع النفطي بموافقة 25 ورفض 8 وامتناع 5)

بدر الملا «مقرر اللجنة»: هناك 88 توصية من لجنة التحقيق في تجاوزات النفط وهناك 9 توصيات بالاحالة للنيابة بعد اجتماعات طويلة عقدت باللجنة، وجدنا خللاً جسيماً في مؤسسة البترول خاصة في المفاضلة بين المتقدمين، وهناك عقد شراء لمضخات بـ 43 مليوناً وبعدها تبين عدم الحاجة لها، أحد أبناء القياديين ترتيبه الرابع في المقابلة فأصبح الأول، وهناك عدد من القياديين عينوا ابناءهم في شركات المستشارين، رحلة «إيرا» سمعتوا عنها، قاموا بتسفير 95 شخصاً منهم 26 كويتياً فقط والبقية وافدون، أوصينا في التقرير بتسجيل كل مقابلات التعيينات بالفيديو وهذه ضمانة للجميع.

الغانم: كم المدة لحديثكم، ونحن لدينا جدول محدد فهناك ساعتان لكل من القضية التعليمية والصندوق الماليزي، ويجب ان ننظم هذا المحور لان ادخاله بهذا الترتيب تم بمخالفة.

وطرح عدد من النواب وجهة نظر تتعلق بان يصوت على التقرير دون نقاش.

محمد الدلال: نحن اعترضنا قبل قليل على ان يعرض التقرير وهو قد اتانا للتو بقرابة 400 صفحة، اما الان تريدون ان يكون بلا نقاش، فلا يمكن هذا، وهي لجنة تحقيق وتتطلب المناقشة ويجب احترام مكانة لجان التحقيق.

الحميدي: هناك لعب في القطاع النفطي في التعيينات والترقيات، والاوزان النسبية للمقابلات تتجاوز 80، وهناك شركات اعارة لتعيين عناصر في القطاع النفطي بالالتفاف على اعلانات التعيينات، ومناقشتنا اليوم كان لابد منها، اما طلب الوزير التريث بمناقشة التقرير لجلسة اخرى من اجل احضار قياديي القطاع النفطي فالرد عليه بان قياديي القطاع لا يحضرون الاستجوابات مع وزرائهم فكيف تريد منهم حضور مناقشة تقرير التحقيق، وانت تعلم انهم دخلوا معك في خصومة من اجل تعيين احد الاشخاص عضو منتدب بالالتفاف على معيار السن فعينوه قبل اكماله سن الـ 58 بتسعة ايام

وقال: في مصفاة فيتنام، خسائر وستتعرض للافلاس، والقياديون الكويتيون هناك عرضوا صورة البلد للحرج ووصلت للكويت كتب شديد اللهجة من بترو فيتنام، وكان يجب تغيير القياديين الكويتيين في تلك المصفاة، واغلب قيادات القطاع النفطي بعيدون عن الاصلاح وواجب القبول بتوصيات اللجنة.

الوزير مبارك الحريص: نحن في الحكومة اعترضنا على ادراج هذا البند ونحن اتينا على جدول معلوم مسبقا، لا يمكن التصويت على تقرير بهذا الحجم واتانا اليوم، ونحن نريد دراسة التوصيات والتصويت عليه في الجلسة المقبلة.

بدر الملا: لا اعرف الحساسية من هذا التقرير، وهذا التقرير به توصيات لا قرارات، وفي دور الانعقاد السابق صوتنا على 7 قوانين اتت في ذات الجلسة، وليست جميلة في حق الحكومة الا تصوت على تقرير يحمل توصيات الاحالة الى النيابة وهي حكومة تدعي مكافحة الفساد، والنيابة هي اكثر جهة حياد بالكويت وهي خصم شريف، ولذلك الامر لا يقبل الجدل.

الوزير الحريص: كلامي للنائب الفاضل بدر الملا، لماذا تفترض اننا نود رفض التوصيات انما نحن نريد دراسة التوصيات، ونحن فوجئنا بادراج التقرير بهذه السرعة ووزير النفط لم يكن بوسعة ادخال القيادات النفطية بسبب الاحترازات الصحية، ونحن كحكومة منسجمون مع حماية المال العام ومكافحة الفساد.

خليل ابل: الحكومة هي من طلبت تشكيل لجنة تحقيق، والان الحكومة تحاول حماية العاملين الفاسدين في القطاع النفطي وهي مكشوفة.

الغانم: هذا ليس نقاشا، والحكومة لديها اعتراض، ولا نقاش.

الرومي: لا يجوز دون نقاش، نحن لسنا كالحكومة صوت وووافق، بل نريد النقاش.

الغانم: المجلس صوت على عدم النقاش.

الرومي: صوتنا على وجود متحدثين.

الغانم: ما يحصل غير صحيح، ودعونا في المسار السليم.

خالد العتيبي: نظرا لحساسية الامر واهمية اللجنة، انا اقترح تخصيص جلسة غدا لمناقشة الامر، واكمال جميع النواقص واحضار القياديين واطلاع النواب والحكومة على التقرير، وهذا موضوع مهم للشعب الكويتي وحياة الكويت.

الغانم: انا لا اشكال لدي، نناقش باي وقت ونوجه الدعوة، فهل تريدون جلسة خاصة في جلسة طرح الثقة لاستكمال النقاش؟

الوزير الحريص: نحن من اجل انهاء الوضع الحالي، نحن طلبنا تأجيل التصويت لابداء رأينا، وان رأيتم كمجلس قرار سواء بالتأجيل من عدمه فلا مانع لدينا وسنصوت موافقين.

الغانم: كثير من التقارير كانت تحال دون تصويت في دور الانعقاد الماضي، ان كنتم تودون التصويت اليوم دون نقاش فلنقرر الان، وفيما عدا ذلك سنوجه دعوة لنقاش خاص بشأن التقرير الاربعاء المقبل.

وصوت المجلس على فكرة مناقشة التقرير الاربعاء المقبل بنتيجة موافقة 21 من 43، وعليه تقرر التصويت اليوم.

الشاهين: لماذا لا تريد الحكومة النقاش، هل هناك تضارب مصالح عائلي أم تجاري أم ماذا؟

بدر الملا: اردنا اضافة توصية لاعادة من تم فصلهم فصلا تعسفيا.

ووافق المجلس على التوصية.

وصوت المجلس على احالة التقرير ككل بتوصياته الى الحكومة دون نقاش. 49 الحضور، 45 موافق، غير موافق، 4 ممتنع.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة القضية التعليمية والصندوق الماليزي واقرار بعض القوانين.

وتلا الغانم بيانا باسم المجلس تضامن مجلس الامة مع لبنان جراء الانفجار المؤسف الذي طال مرفأ بيروت، معربا عن تحيته لحكومة الكويت في سرعة تقديم المساعدات الانسانية والطبية، مستذكرا الدور المبادر للبنان في اثناء الاحتلال العراقي ووقوفها كأول دولة في مساندة الحق الكويتي، متمنيا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين والجرحى، قائلا: ان للبنان وشعبها قطعة في قلب كل كويتي.

وتوالت كلمات التضامن النيابية مع لبنان حكومة وشعبا من النواب احمد الفضل، اسامة الشاهين، خلف دميثير، صالح عاشور، علي الدقباسي، محمد الدلال، عدنان عبدالصمد، محمد المطير، عسكر العنزي، صفاء الهاشم، عبدالله فهاد، خليل ابل، خليل الصالح، مطالبين الحكومة باستمرار الوقوف الى جانب لبنان بكل قوة، داعين الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وشفاء المصابين، مستذكرين دور لبنان المناصر للحق الكويتي في الثامنة صباحا من خميس 2 أغسطس 1990 عند احتلال العراق للكويت، ودور لبنان وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين الابية، داعين الى دعم وفزعة شعبية من اجل لبنان وشعبها، مؤكدين ان لبنان يمرض ولا يموت، متمنين سرعة النهوض والرفاهية للبنان بفضل الله.

القضية التعليمية

وانتقل المجلس الى مناقشة القضايا التعليمية لمدة ساعتين. في حين طرح النائبان عدنان عبدالصمد وسعدون حماد فكرة استعجال وتقديم قانون رجال الاطفاء، بينما طرح الغانم وجهة نظر وسط لقصر المناقشات بساعة لاختصار الوقت ولضمان اقرار القوانين.

الغانم: ترفع الجلسة لصلاة الظهر. واستأنف الغانم الجلسة، عند الساعة 12:40 ظهرا.

وزير التربية: لا يوجد نموذج تربوي يحتذى به على مستوى العالم فكل دولة تعاطت مع الجائحة من الجانب التعليمي بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مؤكدا ان صحة الطلبة هي المقام الاول في خطط وزارة التربية، واهم الركائز هي توصيات مجلس الامة بعد استجواب المجلس لوزير التربية، ونحن اقررنا ان يكون التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الحالي مقتصرا على الصف الثاني عشر، واستعنا بالدكتور عبدالله المطوع ود. صلاح الناجم وهم اكاديميون متخصصون من جامعة الكويت، وعملنا فصولاً افتراضية وربطناها بمنصة مايكروسوفت تيمز، واكدنا ان الصف الثاني عشر سيقيم من خلال اربعة معايير كالحضور والمشاركة والواجبات والتقرير، وتم رفع جميع المناهج المعدلة بصيغة بي دي اف على موقع الوزارة، وتفعيل بوابة الكويت التعليمية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتم بث برامج توعوية لكيفية التعامل مع برنامج تيمز ودليل استخدام.

وقال الوزير: بالنسبة للعام المقبل، سوف يبدأ اونلاين، باستثناء رياض الاطفال، والصفوف الابتدائية الاولى والثانية واعددنا كراسات متخصصة لذلك، وعملنا دليلا ارشاديا لعودة العمل في المدارس، وخصصنا برنامج تدريبي ودربنا قرابة 11 ألفاً من المعلمين على برنامج تيمز، و586 من الموجهين، والاسبوع المقبل سنبث عبر تلفزيون الكويت الحصص المسجلة لكل المراحل واجماليها 849 للفصل الثاني، وسنسجل حصص للفصل الدراسي الاول لمختلف المراحل.

وبيًّن: ان الحسابات المفعلة في البوابة الالكترونية قاربت 457 ألفاً للطلبة، فضلا عن حسابات اخرى للمعلمين والاشرافيين والموجهين والوظائف التعليمية المساندة في المدارس، وحتى للوزير والوكلاء لمتابعة مسيرة التعليم.

وقال: قررنا خفض رسوم التعليم بالقطاع الخاص 25% نظرا لانخفاض التكاليف بالمدارس تلك، واشار الى ان البعثات الخارجية هي ذات التخصصات عن العام الماضي، وبعثات التميز مفتوحة من الان ومتاحة لكل طالب يحصل على قبول من الجامعات المرموقة، وطلبة التعليم العام ستكون لهم الابواب مفتوحة 13 يوما بعد ظهور نتائجهم، وهناك نسب محددة لكل فئة من الخريجين سواء مدارس اجنبية او خاصة بمناهج التربية او مدارس التعليم العام، مستعرضا الخطة التفصيلية للبعثات وهي مدرجة على موقع التعليم العالي من جامعات وتخصصات، وقد قاربت مقاعد بعثات العام الماضي 2000 بعثة ونفس الامر للسنة الحالية، مشيرا الى ان البعثات الداخلية مطروحة في موقع التعليم العالي وبامكان الطلبة الاستفادة منها.

واوضح: ان التعليم عن بعد في الجامعات والكليات الخاصة مستمر وانتهوا من الفصل الثاني والان بدأوا في الفصل الصيفي، ورسومهم تم الاتفاق عليها بخفض 20% وصدر قرار وزاري بشأنه ووجهنا طلبا لتطبيق ذات الامر مع الطلبة الدارسين على حسابهم في الجامعات والكليات، اما الجامعات والكليات الحكومية فقد مرت بخطوات لاعتماد لائحة التعليم عن بعد ومرت بمجلس الوزراء وهي الآن في الديوان الاميري لاصدار المرسوم الاميري، ونبتهل الى الله ان يعجل بشفاء سمو الامير وعودته لوطنه بسلام، اما مكافأة الطلبة الخريجين فسوف تستكمل من جهة هيئة القوى العاملة وهناك تنسيق معهم في هذا الصدد.

واشار: التقويم الدراسي بجامعة الكويت ستبدأ الدراسة في 9 اغسطس وتنتهي 24 سبتمبر لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، واصررنا على اقرار فصل صيفي استثنائي في اكتوبر، والفصل الدراسي الاول سيبدأ في ديسمبر وينتهي في ابريل، اما هيئة التطبيقي فقد بدؤوا بالفصول الافتراضية وتم تدريب قرابة 80 الف طالب، ووجود طاقم فني لتقديم الدعم الفني، معربا عن سعادته للاستماع لرأي النواب فهم احد الروافد في صنع السياسة التعليمية.

علي الدقباسي: الشكر للقائمين على التعليم، قضية البعثات طلبنا من الوزير لتحقيق العدالة في هذا الشأن ونحن نخشى التمييز لطلبة التعليم الخاص، ونود العدالة بتوزيع البعثات وفق النسب الاعلى، ونسمع عن ضغوط لتعجيل منح البعثات لطلبة التعليم الخاص ونحذر من الاخلال بالعدالة، ونحن ندعم هذه السياسة من الوزير، ومن الواجب دعمكم بشرط عدم التمييز مع او ضد فئات التعليم المختلفة.

سعدون حماد: وزير التربية لو استمع لنا منذ البداية لاراح المدارس والطلبة واولياء الامور، وقلنا له انهي العام الدراسي لكنه كان عنيدا، الان موضوع الصف الثاني عشر هناك تفرقة فالمدارس الخاصة خرجت الطلبة والمدارس العامة مازالت تحت الدراسة.

وقال حماد: من الواجب ان تفرض المساواة في اختبار القدرات بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، فهل انت تجامل الخاصة، داعيا لايضاح الصورة المرتبطة بعودة الطلبة من الخارج وكيفية مواصلة التعليم في ظل وجود حجر منزلي عليهم عند قومهم الى البلد.

صالح عاشور: كل الشكر لقيادات الوزارة على جهودهم، والتعليم هو الركن الاساسي لتطوير البلد، ولا يمكن الانتقال نوعيا بالبلد دون اهتمام بالتعليم، ونحن امام تحدي التعليم الذاتي، وان اخفقنا في التربية سنخفق بالمجالات الاخرى، والتعليم عن بعد وانواعه المخلتفة لابد من مجاراتها، ونريد استراتيجية تعليمية حديثة تختلف عن الحالية، من اجل النهوض بالبلد مستقبلا، ولا يمكن ان نبقى بنفس المناهج التعليمية الحالية ونريد تخصصات تعليمية اخرى، كالطب والبيئة والغذاء والدواء والتمريض وهناك 30 الف فرصة عمل من هذه التخصصات.

الحميدي السبيعي: شكلنا لجنة تحقيق في تعيينات ابناء الكويتيات في الوظائف التعليمية والمساندة، وكانت وزارة التربية متراخية، وبحثنا حل المشكلة مع ديوان الخدمة وجهزنا 262 درجة وظيفية، ثم وصلنا لـ 1032 درجة لابناء الكويتيات، والى الان الوزير متراخ ولا يتعاون، ثم يدرج اعلان سخيف منذ فبراير الماضي ولا يعمل، لانهم يريدون عقود خارجية مع وافدين، ولا اعلم ما المصلحة وهذا ما يثار، وانا قلت للوزير ان اخر مهلة لك 16 اغسطس ولم يستجيب بالصورة الامثل واصر على اعلان فبراير، لذلك اعلن الان تقديم استجوابه الاسبوع المقبل لانه لا يريد حل القضية الحل الامثل.

وعد فأخلف

عودة الرويعي: في اللجنة التعليمية تعشمنا التعاون مع الوزير وتقديمه رؤية مريحة لمستقبل التعليم في الكويت، وانا رئيس اللجنة التعليمية واتحدث بصفتي ولا نعلم الى اين الوزير ذاهب الى الان كتعليم عام او خاص وكذلك تعليم عالي خارجي وداخلي، وشرح الوزير اليوم لا نفهم منه شيئا ولا خطة واضحة المعالم، ووعدتنا واخلفت في اللجنة، وجامعة الكويت تنهار امام نظرك وانت بلا قرار، وتم تفريغ قانون الجامعات الحكومية ونحرته وطلبتم رسوم على المفصولين الذين يودون تعديل اوضاعهم او احالتهم لجامعات خاصة ولا اعلم على اي اساس ذلك، وانا اعلم ما الذي بينك والقيادات ولا نريد احراجكم ولا تكليف منك لاحد بملف التعليم عن بعد وانت تعمل بشكل عائم وقراراتك شفهية ونحن امام معضلة كبيرة، وكلامي لرئيس الحكومة التعليم مستقبل البلد ولا يفترض التفريط به لهذه الدرجة وعملنا مع الوزير وتعاوننا وتلقينا هجوم بالتقاعس مع الوزير ووصلنا الى مرحلة حرجة، والاخوة من حضروا اللجنة لم تكن لديهم فكرة لاقناعنا بمستقبل التعليم، ونرجو اعطاء التعليم اهمية واحداث تغيير نوعي ورفع مستويات التعليم الكويتي خاصة بالجامعات الكويتية، وان كان الوزير غير قادر فليعتذر ولا تشتر مزيداً من الوقت ونحن منحناك الوقت اما الآن نقول لك اعتذر، وانا مهدت لك الطريق في منتصف يوليو والى الآن لم نرى وضوح في التعليم العام، واي استجواب لك سيؤدي لموقف مختلف منا ومستقبل التعليم في خطر ولن نتوانى عنه.

خليل ابل: التعليم في خطر فعلا، ويتحمل رئيس الحكومة ذلك لانه من ضمن الاستراتيجيات العامة للدولة، وانا طلبت موعد لاتحدث حول الموضوع ولم تتاح لي الفرصة من قبل الوزير وقياديي الوزارة، وماذا عن امان المعلمين والعاملين ولو استمرت الجائحة، وكيفية اعدادك للاسرة، واين الفصول الافتراضية بالدروس التفاعلية ولا نقبل بنظام بي دي اف للمناهج، ولا جواب حول الطابعات والاجهزة ولا الاختبارات، وبالتعليم العالي تكرر التخصصات وهذا امر خطأ لان الظروف تغيرت وعليك تغيير الخطة من اليوم لاننا نريد تخصصات مختلفة، واذا الجائحة استمرت فلن يذهب الطلبة للجامعة، ولا نعلم عن مستقبل الفصل الصيفي، وكيف ستكون اختبارات الكليات وكيف ستغير المناهج لتواكب مرحلة ما بعد كورونا، والوزير مخالف لقانون الجامعات الحكومية ولم يطبق الى الان وشهادات البدون بالجامعة معطلة من جانبك، ونشهد للوزير بالاخلاق والثقافة لكن اقول لك حمل مجلس الوزراء المسؤولية عن التعليم ولا قول لك اعتذر، والتعليم والصحة متلازمان ولو قدمنا في اكتوبر وقال وزير الصحة ان الجائحة مستمرة فماذا ستفعل مع رياض الاطفال والابتدائي، واستجوابي جاهز ولا تحرج نفسك وانت تعطل طلبة البدون باستلام شهاداتهم من الجامعة ونحن درسنا في الكويت والخارج ولا احد له دخل بجنسياتنا في الشهادات، وهذا الفاصل بيني وبينك وسوف اسبق الحميدي السبيعي باستجوابك ارجوك عالج مشكلة شهادات البدون وازل الصاق الجناسي بهم، ولماذا تعطل تعيينات البدون في التعليم، وانتظر تحركك.

التعليم عصب الحياة

نايف المرداس: التعليم عصب الحياة والفرص الحقيقية التي تستثمر لمستقبل البلد، والانتقال الى النظام عن بعد طبيعي ان يواجه عراقيل ونحن نسأل عن التجارب الحقيقية لتجنب السلبيات، والامر الجلل هو استخدام المدارس المستخدمة لاجلاء الوافدين، ونسأل هل تم تعقيم تلك المدارس لحماية الهيئة التعليمية، وهل سوف تتواجد الهيئة التدريسية في مباني المدارس بالتعليم عن بعد، والاوجب تقليل اعداد تواجدهم والاستفادة من المعلمين في الخارج لتقديم خدماتهم عن بعد، اما التقييم للتعليم عن بعد للصف الثاني عشر، فنريد وجود اختبارات فعلية للفصل الدراسي المقبل وبخطط تراعي الجوانب الصحية والجائحة، ولنضمن عدم تدمير التعليم وتحقيق التوازن بين الصحة والتعليم.

اسامة الشاهين: الحرقة التي يتحدث بها الزملاء مبررة فهذا هو المرفق الاهم بالدولة، وهو حديث عن المستقبل ونريد ضمان المستقبل الباهر لبلدنا، واشيد بتخفيض رسوم المدارس الخاصة ونحث على المزيد، وانا اعلم ان لوبي اصحاب المدارس وتجار التعليم يضغطون باتجاهات اخرى اما دورنا الضغط لخفض الرسوم بالتوازن مع الجودة وهذا الكلام يطول الجامعات الخاصة، وبعض شهادات اعضاء الهيئة التدريسية في تلك الجامعات بحاجة للتدقيق لضمان ان يكون هذا التعليم في جودة عالية لانه يستحوذ على حصة من البعثات والدعم، وارقام الوزير تحتاج عمل فما يفوق 7 الاف معلمين للاجتماعيات والاسلامية والحاسوب غير كويتيين ويجب ان تكون للكويتيين والبدون وابناء الكويتيات.

عادل الدمخي: بعض الاجابات وجدتها في عرض الوزير، لكن نتحسر على تأخر القرارات، ولماذا التخبط بالقرارات، وتفوق المدارس الخاصة على التعليم العام هذا امر يسيء لنا كدولة، والدول الاخرى تفوق علينا في جهوزية التعليم عن بعد وتخصيص موازنات ضخمة من اجل ذلك، ولا نجد دعم الاحلال للمعلمين من الكويتيين وابناء الكويتيات والبدون.

خليل الصالح: التربية هي العمود الثالث بأي دولة وهناك عدد من المشاكل في التعليم يأتي على رأسها الدروس الخصوصية. أرى بضرورة اعادة النظر في موضوع تعيينات المعلمين والاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة ويجب التركيز على تدريس اللغة الانكليزية من بداية المراحل التعليمية.

الدلال: نحن نريد كيفية التعامل مع الواقع الحالي المتمثل بالجائحة واحتمال ان تمتد الى العام المقبل، ومجلس الوزراء لديه عثرات في التعليم والاقتصاد في ظل الجائحة، والتعليم عن بعد مازال يكتنفه الغموض، وانا غير مطمئن بأن تعليمنا عن بعد على مستوى متقدم وبخدمات عالية ذات جودة وراقية.

مبارك الحجرف: الوزير يجتهد لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، والتعليم عن بعد غير متقدم وتعرض لاخفاقات، وعليك ببث الحلقات الدراسية عبر اليوتيوب، وهناك مشكلة في تقييم الصف الثاني عشر ودرجته اصبحت بيد المعلم لا اختبار بيد الطالب وهو المرجع المعتاد للتقييم، ويجب الاستعانة بالبدون وابناء الكويتيات وهذا له عوائد اجتماعيا واقتصاديا، وكراسي البعثات المتميزة.

خلف دميثير: نود ان يكون الحديث اليوم مقتصرا على المختصين في التعليم حفاظا على وقت المجلس.

عبدالله الكندري: قرارات الوزارة متأخرة مترددة، ونفقد الثقة بجهازك للقيام بالدور المناط به، والمدارس الخاصة الان لا تعلم هل تعيد معلميها ام لا، ويجب ان تفتح الباب للبعثات الخارجية بالذات لطلبة المدارس الخاصة فقد تخرجوا وانت قد حددت لهم نسبة مقاعد.

احمد الفضل: البعد الاخر الذي اخاطب فيه الوزير ومجلس الوزراء، وهذا اساس المستقبل غير التقليدي الذين نحن مقبلون عليه، والطاقة الشمسية وقود له عامان يتطور وما معنى ذلك لديك في التعليم ومناهجه وهذا شيء سيدخر الوقود التقليدي، وما تطرحه الان سيكون منتهي الصلاحية، وعليك ان تواكب المناهج بمستحدثات التكنولوجيا والعلم من حيث المحتوى، ودون ذلك نحن ندمر الجيل.

عبدالله فهاد: هناك تأخر بالقرارات لكن منذ صدورها أصبح هناك نوع من الارتياح ونعم تسيرون على رمال متحركة لكن يفترض دراسة مثل هذه القرارات والتوقيت مهم كذلك، الجهاز المركزي يبتز البدون ويفترض ان يكون وزير التربية امام مسؤولياته ولا يتدخل الجهاز في الشأن التعليمي وما يجوز باي حال منع حق البدون بالتعليم بسبب وضع الجنسية في الشهادة.

عمر الطبطبائي: تجربة ابوظبي للتعامل مع الطلبة والتعليم بازمة كورونا، احضرتها معي وسأزودك بها، ظلم واضح على الابناء الذين تخرجوا من التعليم الخاص بشأن البعثات، الكل مستاء ووجدت روحا انهزامية بين قيادات التربية الكل يلقي المسؤولية على الاخر.

سعدون حماد: على الوزير الوقوف مع المعلمين والمعلمات، وبعض قراراته الاخيرة تعسفية ويحولهم من معلمين الى اداريين، واحدى المديرات نقلها الى الجهراء وغير تخصصها وازال منها بدل 1200 دينار ولا نقبل ذلك، ويقول لها تحملي لمدة عام، وما مصير طلبة مصر اذا رفض تأجيل الاختبارات لهم، فهل يضطر لاعادة العام الدراسي الكامل، وماذا عن فرض الحجر اسبوعين للمدرسين العائدين من السفر؟

عبدالله الرومي: تحميل الوزير وطاقمه كل اللوم امر غير عادل في ظل هذه الجائحة الغامضة، ونثق فيكم وربي يعينكم ونعم قد تخطئون، وعلينا الاستفادة من تجارب العالم، وتحميلكم المسؤولية كاملة ظلم، والمعيب ان طالبا من البدون ينجح باجتهاده وتمنع منحه الشهادة بسبب الجنسية، وعليك تسليمه الجنسية وهذه ليست مسؤولية الجامعة باستيقافهم بأمر جنسياتهم.

عبدالصمد: مشكلتنا عدم استقرار الوزارة بالبلد فقد تعاقب وزراء كثر خلال سنوات قصيرة، ولا توجد استراتيجية عامة مقرر يسير عليها ويكملها كل وزير مقبل، ويجب أن يبحث ذلك مجلس الوزراء، وقضية الشهادات للبدون يجب ان تحسم ويجب تعيينهم وتعليمهم التخصصات النادرة.

وزير التربية: ملاحظات النواب محل اعتبار بعضها نتفق معه واخر نختلف، وسندرسها ونعمل بما هو مفيد منها.

رئيس الحكومة : الحكومة سمعت باهتمام الى كل ما يؤلمكم لاننا نتشارك معكم بهذا الهم، وموضوع التعليم الذي لا نعلم مداه في هذه الازمة الصحية، وامين عام الامم المتحدة اونتينيو غونتيرش قال بالامس جائحة كورونا تسببت باكبر خلل على انظمة التعليم على مدى التاريخ، وان العالم قد يواجه كارثة اجيال ويقوض عقودا من التقدم، ومليار طالب لن يتحقق لهم تحصيل علمي، انا اطرح بديلا في حال احتمالات الازمة الصحية ونشارككم الهم وكلنا مسؤولون ونحن في السلطة التنفيذية نرى تجارب دول الخليج والعالم العربي والعالم الاسلامي واليونسكو ونتلمس كيف يتعامل العالم مع هذه الازمة الصحية، ولا يوجد دليل ارشادي جامع لكل الدول في السير نحو التعليم بظل الجائحة، وصحيح هناك افكار ولو اتيت بكل اساتذة جامعة الكويت لرأيت تباين الاراء، وكنت اتمنى الاجابة على تساؤلاتكم كرئيس للفريق الحكومي نعم لدينا امكانيات بشرية محل فخر واتموا لنا خطة نفخر بها ونتداولها مع الاشقاء الخليجيين، ونحاول ان نعمل لتحقيق اكبر فائدة واكبر اجتهاد وان نتعاون مع المجلس كفريق لتحقيق ظروف افضل للطلبة في التحصيل العلمي ودون تأخير، واتفهم حديث النواب كأب يحرص على مستقبل ابنائه التعليمي وبعثاتهم الخارجية، ومسؤولياتنا ان نعبر بأقل الاضرار ونستفيد من شبكة الكويت في العالم وهل نحن نسير بالشكل الصحيح ام نستلهم من تجربة ما لهم عائد علينا، وانا اخص بالشكر وزير التربية والنواب لتمكيننا من عرض الخطة والنقاش ونعدل ان اقتضى الامر، اثر التعليم عميق ونأمل اخذه بعين الاعتبار، واعدكم لن ندخر جهدا ومالا في توفير احسن الظروف التعليمية لابنائنا وبناتنا.

النهج الحكومي

احمد الفضل: وجود سموك وحديثك وحرصك دليل تغير النهج الحكومي، انما اختلف معك بأن امين عام الامم المتحدة لا يمثل كل دول العالم، فلا توجد ربكة تتعلق بالتعليم عن بعد وحديث الامين العام للامم المتحدة حول مسار آخر، ودول الخليج ودول اقل منا امكانيات تجاوزت الغموض بشأن المستقبل التعليمي في ظل الجائحة.

عودة الرويعي: نحن تمنينا الرد من وزير التربية لانه لو وجهت مساءلة لرئيس الحكومة حول هذا الموضوع لاحال الامر لوزير التربية، ونحن منحنا وزير التربية الفرصة ومنحناه الغطاء السياسي لمواجهة الجائحة، وما قدمه الوزير تصور لا خطة، بدليل نحن لا نعلم الى اين نحن متجهون بينما الخطط تحدد مسار الذهاب، والدول الخليجية عالجت الامر الا نحن.

صفاء الهاشم: رئيس الحكومة لم يقنعنا بحديثه، السؤال لماذا هناك مدارس خاصة انهت اعوامها الدراسية، ولماذا البعثات معطلة للمتخرجين، وحديث الوزير غير واضح ولماذا يبرر له رئيس الحكومة، والوزير لم يقابل المختصين الاكاديميين.

وانتقل المجلس الى مناقشة الصندوق الماليزي، واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وتبادل الاراء حوله، وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص بيانا باسم الحكومة، مؤكدا فيه ان الكويت لم تتلق اي اخطار رسمي دولي بشأن الصندوق المذكور تجاه شخصيات طبيعية او اعتبارية، متوسما من النواب عدم الدخول بمبالغ واسماء حتى لا يؤثر ذلك على مسار التحقيقات الجارية في النيابة العامة.

الغانم: بخصوص التسجيل هناك عدة افكار سيحسمها المجلس بالتصويت في نهاية النقاش.

الرومي: ما دعاني لكتابة هذا الطلب هو ما تناقلته صحفنا، والحديث عن عدم وجود طلبات حول الامر شيء مستغرب، ونحن ندعم الحكومة ونساندها في الاصلاح ونظنها نهجا، ومعيب اليوم ان تأتوا بغير الحقيقة، ولا يعيبكم انها حفظت في الماضي في غير عهد يا ريس الحكومة، يوجد خلل ونحن معكم في نهج الاصلاح انما بهذا البيان انتم غير جادين لان هناك طرفا اجنبيا تدخل واحلتم الامر للنيابة العامة، ولو لم يحل الامر للنيابة لاستجوبناكم، والموضوع حفظ سابقا وحقق فيه والا لماذا استقال باسل الهارون لان هناك ضغوطات تعرض لها، وهذه الاجهزة الرقابية مستقلة ولا نقبل ان تمارسوا ضغوطاً عليها، نحن نريدكم صرحاء وهناك مسؤولون تستروا ويجب احالتهم للتحقيق والاصلاح نريده بمسيرة واضحة اداري ومكافح للفساد، واول الاصلاح الا يتدخل اعضاء السلطات في مسارات الاعمال القضائية، ورسائل الحكومة اليوم متناقضة، وانتم تعلمون يقينا ان القضية حفظت سابقا سواء في التحريات المالية او سواها.

