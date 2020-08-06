فزعة كويتية.. لبنان يستغيث

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أكد سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد تعاطف الكويت مع لبنان جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت سائلا المولى -تعالى- ان يحفظه وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه.

جاء ذلك في برقية تعزية بعثها سموه الى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه له وللشعب اللبناني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

من جانبه أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح صدور توجيهات وامر سام من سمو نائب الأمير ولي العهد بارسال مساعدات طبية عاجلة الى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت مساء اول من امس.

وفي السياق ذاته اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التضامن الكامل والتام مع الشعب اللبناني اثر الانفجار الكبير والمروع الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين. وأعرب في بيان تلاه في جلسة المجلس التكميلية امس عن خالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الانفجار متضرعا الى الله تعالى ان يعجل بشفاء المصابين ويعين لبنان على تجاوز آثار وتداعيات الانفجار.

وأكد الغانم ان مجلس الامة يوجه التحية الى الحكومة الكويتية على الاستجابة الفورية والسريعة بارسال مساعدات انسانية وطبية عاجلة ومستحقة الى لبنان الشقيق اضافة الى قيام جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مواد اغاثية على وجه السرعة الى بيروت في محاولة لتخفيف آثار هذه الكارثة الانسانية التي اصابت الأشقاء في لبنان. وذكر ان اعضاء مجلس الأمة - نوابا ووزراء - يؤكدون وقوف الكويت على المستويين الرسمي والشعبي مع لبنان في هذه المحنة مستذكرا الموقف المبدئي للبنان الشقيق عندما كان اول بلد عربي يدين ويستنكر ما تعرضت له الكويت في يوم الثاني من اغسطس عام 1990 من غزو غاشم واحتلال.

وختم الغانم البيان بالقول حفظ الله لبنان الشقيق وشعبها الأصيل من كل شر ومكروه.

من جانبه اجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية حسان دياب اثر الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن بالغ تعازيه ومواساته بضحايا هذا المصاب الكبير مؤكدا ان الكويت حكومة وشعبا وبناء على حرص وتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ستقدم كل الدعم وستعمل على توفير جميع المستلزمات الضرورية في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم للأشقاء في لبنان. وأكد سموه حرص الكويت على استقرار وأمن الجمهورية اللبنانية متمنيا للشعب اللبناني تجاوز آثار هذا الحادث ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

من جانبه اعرب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية عن شكره وتقدير الشعب اللبناني للكويت وقيادتها الحكيمة على مبادرتهم الأخوية والانسانية تجاه اشقائهم في لبنان وهو ما عهدناه دوما من اخواننا في الكويت.

الى ذلك اصدرت وزارة الخارجية بيانا اكدت فيه وقوف الكويت وتضامنها التامين مع الأشقاء في الجمهورية اللبنانية بمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقالت ان الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت وأدى الى مقتل وجرح العشرات اضافة الى خسائر مادية جسيمة.

وأكدت دعم الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياته ووقوفها التام الى جانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ امنهم واستقرارهم.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة الى اسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بـالشفاء العاجل متضرعة الى الباري عز وجل بأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه. من جانب آخر وكعادتها التي لم تتخلف ابدا، سارعت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي الى مد العون والمساعدة نحو لبنان الشقيق، لاقالته من الفاجعة التي المت به جراء الانفجار المدوي الرهيب الذي وقع مساء اول من امس الثلاثاء في مرفأ بيروت وراح ضحيته ما يزيد على 100 شهيد، اضافة الى آلاف الجرحى والمصابين.

فزعة الكويت للبنان كانت عفوية وسريعة تترجم بكل وضوح مدى ما يتمتع به الشعب الكويتي من كرم ونجدة ومروءة، وما يربطه باشقائه من اواصر المحبة والمودة والرحمة، وخصوصا لبنان الذي له مكانة خاصة في قلوب الكويتيين. فتنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتجسيدا لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين، وصلت ظهر امس طائرة من القوة الجوية الكويتية الى جمهورية لبنان محملة بالاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تسيير جسر جوي لاغاثة الأشقاء في لبنان بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت ضمن حملة اطلقت عليها معك يا لبنان.

وقالت في بيان لها امس ان الرحلات ستكون عبر طائرات الشحن العسكري التي انطلقت امس بعد ان تلقت الاحتياجات من الصليب الأحمر اللبناني وهي اغلبها مواد طبية وضمادات لجروح الحرائق والعمليات واكياس للدم ومواد تعقيم. واعلنت الجمعية انطلاق حملة تبرعات لصالح الشعب اللبناني الشقيق عبر الموقع الالكتروني للجمعية اثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وادى الى دمار هائل ومقتل وجرح المئات.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير لـكونا ان حملة جمع التبرعات ستساهم في توفير الأدوية والكراسي المتحركة وحليب الأطفال وجميع المستلزمات الطبية.

وأشار الى ان هناك فريقا من المتطوعين سيتوجه الى لبنان لتوفير الاحتياجات اللازمة وتقديم جميع الامكانيات بالتعاون مع سفارة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني.

ودعا المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب اللبناني لاعادة البسمة الى وجوه اطفالهم من جديد، مؤكدا وقوف الكويت حكومة وشعبا الى جانب لبنان في محنته.

وكانت وزارة الصحة اعلنت تجهيز شحنة عاجلة من المساعدات الطبية من اجهزة وأدوية ومستلزمات لايصالها الى لبنان، وذلك بناء على التوجيهات السامية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت.