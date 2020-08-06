«انفجار الجحيم» دمّر نصف بيروت

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بيروت- الوكالات: تكشفت امس فداحة الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية انسانيا وعمرانيا واقتصاديا مع ظهور حقيقة الخسائر التي سببها انفجار هائل يعتقد انه ناجم عن مخزونات مهملة لمادة نترات الامونيوم في مرفأ بيروت. وبينما تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومته حسان دياب بتحقيقات سريعة ومحاسبة المسؤولين فقد تصاعدت حصيلة الضحايا اذ قتل اكثر من 113 شخصاً وفقد مئات اخرون وجرح الالاف وتشرد مئات الألاف.... (طالع ص 06-02)

وبعد يوم من الانفجار الذي وصف بانه جحيم اغرق بيروت بالفوضى والحطام والدماء. قال الرئيس اللبناني أمس إن التحقيق سيكشف ملابسات ما حدث في أقرب وقت ممكن وتعهد بالكشف عن النتائج بشفافية. وفي خطاب بثته محطات التلفزيون في بداية جلسة للحكومة ناشد عون دول العالم الإسراع في تقديم المساعدة للبنان الذي يعاني بالفعل متاعب اقتصادية جمة. وقال عون، إن سلطات البلاد «مصممة» على كشف ملابسات الانفجار «في أسرع وقت»، متوعدا بـ«إنزال أشد العقوبات» بحق المسؤولين عنه. وأضاف «سنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق، وترجع نتائجها إلى القضاء المختص».

وكان المجلس الأعلى للدفاع، اعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام. من جانبه اعتبر رئيس ?الحكومة? ?حسان دياب? أن ما حصل «مصيبة كبيرة ضربت لبنان»، لافتا إلى أن «حجم الكارثة أكبر بكثير من إمكانية وصفه». وكشف دياب أن «ورشة العمل انطلقت بكل المجالات، إذ إن ملف التحقيق يجب أن يكون أولوية ونتائجه لابد من أن تكون سريعة».

ويطالب اللبنانيون بمحاكمة كل المتسببين في هذا الاهمال منذ 2014 وتصدر هاشتاغ «#علقوا_ المشانق» قائمة الوسوم الأكثر رواجا في لبنان على «تويتر».

في غضون ذلك واصل رجال الإنقاذ التنقيب وسط الحطام بحثا عن ناجين من الانفجار الذي تسبب في دمار طال نحو نصف بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن مئة شخص وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف في حين بات نحو 300 ألف من سكان المدينة بلا مأوى. وقال مسؤولون إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا بعد الانفجار الذي وقع في مستودعات تضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات. وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات الأولية إن سبب الحادث هو الإهمال مشيرا الى ان فريقا تفقد الموقع قبل ستة اشهر وحذر من ان هذه المواد «ستفجر بيروت» إن لم يتم نقلها لكن المواد بقيت على حالها. وقال جمال عيتاني رئيس بلدية بيروت أثناء تفقد الدمار الناجم عن الانفجار إن المنطقة تبدو كمنطقة حرب، مضيفا أنه عاجز عن الكلام.

وقال إنها كارثة لبيروت ولبنان، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بمليارات الدولارات. وألقت قوة الانفجار بعض الضحايا في البحر فيما لايزال رجال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث. والكثير من القتلى كانوا موظفين في الميناء والجمارك أو أشخاصا يعملون في المنطقة أو يمرون عبرها بسياراتهم خلال وقت الذروة.

وقال الكتاني إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة لتجهيز مشارح حيث لم تعد لدى المستشفيات قدرة على استيعاب المزيد من الضحايا.

إقامة جبرية

ذكرت مصادر حكومية لبنانية ان مجلس الوزراء اللبناني قرر وضع كل موظف مسؤول عن ملف تخزين المواد سبب الانفجار منذ عام 2014 قيد الإقامة الجبرية في انتظار الاستماع إلى أقوالهم. وتم تكليف الجيش اللبناني باعداد كشف باسماء هؤلاء الموظفين المسؤولين.

التراخي والإهمال

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مقرب من التحقيقات الأولية ان السبب الأول والرئيس للانفجار هو التراخي والإهمال في تخزين هذه الكميات الكبيرة من مادة «نترات الأمونيوم» بصورة غير صحيحة ولمدة قاربت الـ 6 سنوات.

المستشفيات امتلأت

أكدت مصادر صحية عاملة في الميدان ان مستشفيات بيروت امتلأت ولم يعد في مقدورها استيعاب المزيد من المصابين والجرحى. وقالت ان السلطات الصحية بدأت بتحويل الحالات إلى مستشفيات المدن اللبنانية الأخرى.

.. صدمة

قال مراسلو محطات تلفزيون عربية وأجنبية ان المتجول في شوارع العاصمة اللبنانية أمس سيلمس بوضوح حالة الصدمة التي تعرض لها سكان المدينة جراء الحادث المفاجئ والكبير.

23 كيلومتراً

وصف عدد من الخبراء الانفجار بأنه كان هائلا وان آثاره وصلت الى كسر نوافذ عمارات تبعد 23 كيلومترا عن الميناء، ناهيك عن آثاره المدمرة في المناطق القريبة.

.. «ستفجر بيروت»

نقلت محطة «سكاي نيوز» عن مصادر في مرفأ بيروت قولها ان مختصين قاموا قبل 6 اشهر بتفقد المستودع الذي احتوى المواد التي تسببت في الانفجار وحذروا من ان هذه المواد «ستفجر بيروت» إذا لم يتم نقلها.

3.5 على مقياس ريختر

قال مركز العلوم الجيولوجية الالماني ان انفجار مرفأ بيروت وازى زلزالا بقوة 3,5 درجات على مقياس ريختر.

سكان قبرص شعروا بهزة

ذكرت وكالات الانباء ان العديد من سكان جزيرة قبرص التي تبعد اكثر من 200 كيلومتر عن بيروت ابلغوا محطات تلفزيون محلية انهم شعروا بهزة ارضية في نفس توقيت انفجار مرفأ بيروت.

البحث عن المفقودين

أعلنت السلطات الصحية والدفاع المدني اللبنانية ان البحث متواصل عن المفقودين خاصة من العاملين في المرفأ، حيث تقوم مجموعات من العاملين والمتطوعين بعمليات مسح شاملة لمكان الحادث والمناطق القريبة بحثاً عن مفقودين لم يحدد عددهم بعد.

دمار كبير

بدت الشوارع القريبة من موقع الحادث في حالة دمار شامل حيث تحطمت واجهات العمارات والمحال وتناثرت عشرات السيارات المدمرة فيما استمرت عمليات رفع الانقاض في العديد من المباني المدمرة.

.. القصة قديمة

ترددت أنباء أمس عن ان قصة تخزين هذه المواد في الميناء تعود إلى سنوات سابقة، حيث تم ارسال رسائل من إدارة المرفأ إلى قاضي الأمور المستعجلة في أعوام 2014 و2015 و2016 تدعو إلى مطالبة الوكالة البحرية المعنية بإعادة تصدير هذه الكميات الكبيرة من المواد سريعة الاشتعال.