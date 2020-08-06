ماكرون في بيروت اليوم

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عواصم - الوكالات: أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيتوجه لبيروت اليوم في اول زيارة لزعيم دولة اثر انفجار بيروت الكبير في حين توالت المساعدات من دول عربية وغربية. وقال قصر الإليزيه امس ان الرئيس ماكرون سيجتمع اليوم مع شخصيات سياسية لبنانية خلال زيارة الى بيروت دون ان يحدد هذه الشخصيات . وأمر ماكرون، الذي تحدث هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد قليل من وقوع الانفجار، بارسال مساعدات طارئة الى لبنان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان يعرف لبنان واللبنانيون انه يمكنهم الاعتماد على فرنسا في هذه الأوقات الصعبة.. في المحنة والمعاناة نعترف بأصدقائنا. وتابع: فرنسا، في هذه المحنة الجديدة، الى جانب اللبنانيين، كما فعلت وستظل دائما كذلك، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. وسارعت دول عديدة الى مد يد المساعدة للبنان، بعد الانفجار الضخم، الذي وقع في مرفأ بيروت، وأسفر عن عشرات القتلى وأكثر من 4 آلاف جريح. وسترسل روسيا 5 طائرات كما تعهدت قطر بارسال مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الصحي اللبناني. وابدت سورية استعدادها لوضع جميع الامكانيات لمساعدة لبنان على تجاوز آثار التفجير في مرفأ بيروت، كما عرض العراق تقديم المساعدة للبنان المنكوب. وقال رئيس الهلال الأحمر الايراني، ان ايران سترسل فريقا طبيا لعلاج الجرحى في لبنان بالاضافة الى مساعدات غذائية وطبية.