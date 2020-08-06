أسواق بيروت «لم تعد موجودة»

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بيروت - الوكالات: أسواق بيروت أشهر المناطق التجارية ومحطات الموضة في العاصمة اللبنانية لم تعد موجودة بعد ان تحولت الى منطقة منكوبة بفعل الانفجار الضخم الذي هز مدينة بيروت، مساء امس الأول الثلاثاء، وكانت تعرف هذه المنطقة بأكبر مناطق التبضع في العاصمة اللبنانية، اذ تتضمن أكثر من 200 متجر، من بينها مجمع Beirut Souks الشهير الذي يتضمن بالاضافة الى محال الأزياء دورا للسينما، ومطاعم، وأماكن للترفيه. ومنطقة الأسواق كانت العصب التجاري لمدينة بيروت حتى العام 1975 تاريخ بداية الحرب اللبنانية التي دمرت هذه المنطقة بالكامل. وقد أعيد تأهيلها بعد انتهاء الحرب تحت اشراف رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الذي تم اغتياله بانفجار عبوة ناسفة العام 2005.