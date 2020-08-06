الخالد: لا تحملوا الكويت ذنب المتهمين بغسل الأموال

الأولى

وافق مجلس الأمة امس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.

جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. وانتخب مجلس الامة لعضوية لجنة التحقيق النواب الدكتور عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان الكويت أكبر من أن تتحمل ذنب الأفراد أو الشركات الذين وجهت لهم تهم غسل الأموال.

وقال: ان تشكيل لجنة التحقيق حق نيابي لا منازعة فيه، انما هناك كلمات يجب ان نبرئ الكويت منها، فقيام اشخاص او شركات باعمال غير مقبولة هو ذنب الافراد والشركات والبلد اكبر من ان تتحمل ذنوبهم.

وكان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تلا بيانا حكوميا اكد فيه ان هناك تحقيقا جاريا في النيابة العامة الآن بشأن (الصندوق السيادي الماليزي) مؤكدا ان الكويت وجميع مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.

وأفاد ان الكويت ومن خلال جميع مؤسساتها لم تتلق حتى حينه اي اخطار او اي استفسار رسمي من اي جهة دولية ذات صلة بالصندوق السيادي الماليزي وربطه مع شخصيات اعتبارية او طبيعية في الكويت اضافة الى ذلك لم يتبين من التحقيقات الرسمية واجراءات الجهات المعنية حتى هذا التاريخ اي ارتباط مباشر او غير مباشر ما بين الكويت او احد مواطنيها او من المقيمين او من المؤسسات المالية مع هذا الصندوق.

واضاف ان هذا الصندوق غير مرخص في الكويت وليس له اي نشاط مالي محلي ناهيك عن ان يكون شركة مدرجة في بورصة الكويت لذا فإن هيئة اسواق المال لم تتلق اي طلب او استفسار من اي من اعضاء المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية بهذا الخصوص.

واوضح قام بنك الكويت المركزي من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية والمهام التفتيشية على تلك البنوك بالاطلاع على تلك الاخطارات والتأكيد من ان وحدة التحريات المالية الكويتية قد استلمتها.

وذكر ان جميع الاخطارات المقدمة من البنوك الى وحدة التحريات المالية الكويتية من 4 اكتوبر من العام 2016 وحتى 20 يناير 2019 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة ولم تذكر او تشر الى الصندوق السيادي الماليزي.

وبين ان وحدة التحريات الماليزية الكويتية في عام 2019-2020 قامت بإحالة ما يفوق 70 بلاغا الى النيابة العامة كما احالت اكثر من 235 تقرير اشتباه الى الجهات المختصة. وتابع ان وحدة التحريات المالية الكويتية احالت بلاغ النيابة العامة بتاريخ 28 مايو من العام الحالي بحق اشخاص طبيعيين واعتباريين بشأن شبهات مالية مرتبطة بعمليات غسل اموال.