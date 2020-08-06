الشيتان ضمن «الثقة».. 28 نائباً رفضوا «طلب الطرح»

الأولى

على وقع جلسة مجلس الأمة التكميلية التي عقدت أمس تأكد حصول وزير المالية براك الشيتان على الثقة النيابية قبل جلسة التصويت على ورقة طرح الثقة الأربعاء المقبل، حيث اعلن 28 نائبا من بين 44 رفضهم طرح الثقة فيما اعلن النائب ناصر الدوسري امتناعه عن التصويت بينما بقي موقف 5 نواب غامضا حتى الآن إلا ان تصويتهم لن يكون مؤثرا حتى لو تم إضافتهم الى النواب العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة، وبذلك يكون الشيتان قد حصل على الثقة مسبقا.

وبالعودة الى جلسة الامس فقد وافق المجلس على تقرير لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في القطاع النفطي متضمنا 88 توصية منها تسع توصيات بالإحالة للنيابة.

وأعلن وزير النفط د. خالد الفاضل عن تشكيل لجنة وزارية للنظر في توصيات تقرير اللجنة البرلمانية وعموما اللجنة شكلت في اجتماع مجلس الوزراء وقبل جلسة مجلس الأمة ونحن نمد يد التعاون مع المجلس.

وتعرض وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي الى هجوم نيابي شديد اثناء مناقشة القضية التعليمية حيث اعلن النائب الحميدي السبيعي تقديمه استجوابا اليه الأسبوع المقبل، فيما قال النائب خليل أبل ان استجوابي جاهز وقد اسبق الحميدي السبيعي في تقديمه.

وكانت لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد كلمة اثناء النقاش حيث قال: ان الحكومة استمعت باهتمام الى كل ما يؤلمكم لاننا نتشارك معكم في هم التعليم الذي لا نعلم مداه في هذه الازمة الصحية، مشيرا الى ان امين عام الامم المتحدة قال ان جائحة كورونا تسببت في اكبر خلل على انظمة التعليم على مدى التاريخ، وان العالم قد يواجه كارثة اجيال تقوض عقودا من التقدم، لان مليار طالب لن يتحقق لهم تحصيل علمي.

واضاف الخالد: كلنا مسؤولون ونحن في السلطة التنفيذية نرى تجارب دول الخليج والعالمين العربي والاسلامي واليونسكو ونتلمس كيف يتعامل العالم مع هذه الازمة الصحية، ولكن لا يوجد دليل ارشادي جامع لكل الدول يوضح اسس السير نحو التعليم في ظل الجائحة، صحيح هناك افكار ولكن لو اتيت بكل اساتذة جامعة الكويت لرأيت تباين الاراء. واكد الخالد ان اثر التعليم عميق ونأمل اخذه بعين الاعتبار، واعدكم اننا لن ندخر جهدا او مالا من اجل توفير احسن الظروف التعليمية لابنائنا وبناتنا.

من جهته أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، اعتماد آلية تقييم طلاب الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، ونقل المنصة التعليمية من النطاق التجاري إلى الحكومي واستيفاء جميع شروط وضوابط الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من بوابة الكويت التعليمية.

واشار الى ان خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي 2020 / 2021، والتخصصات المطروحة، موضحا ان بداية فتح باب التسجيل المقرر في 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2020، على أن يكون التقديم عبر موقع الوزارة للطلبة الكويتيين خريجي القطاعين العام والخاص بذات الشروط التي كان معمولا بها العام الماضي، أما البعثات الداخلية فسيكون التسجيل بها خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر عبر موقع الأمانة العامة للجامعات الخاصة.

واكد الحربي انه لا يوجد نموذج تربوي يحتذى على مستوى العالم فنحن نمشي على رمال متحركة وكل دولة تعاطت مع الجائحة من الجانب التعليمي بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وان صحة الطلبة هي المقام الاول في خطط وزارة التربية، واهم الركائز هي توصيات مجلس الامة بعد استجواب وزير التربية وان ملاحظات النواب محل اعتبار، بعضها نتفق معه واخر نختلف، وسندرسها ونعمل بما هو مفيد منها.