الاستثمارات الكويتية في لبنان.. الترقب سيد الموقف

مال وأعمال

أبدت أوساط اقتصادية تخوفها من انفجار الأوضاع الاقتصادية في لبنان، لافتة الى أن الكل يترقب مستقبل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، مشيرة إلى أن الرؤية غير واضحة ومن الصعب التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع مستقبلاً.

وأشارت إلى أن معظم العقارات الكويتية تتركز في السكن الخاص، مستدركة أن التخارج من تلك العقارات في الوقت الحالي مستبعد لضبابية الأوضاع هناك، كما أن الكويتيين لم يتجهوا لبيع عقاراتهم رغم تردي الأوضاع الاقتصادية منذ عامين تقريباً.

مستقبل غامض

وفي سياق متصل، أوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري أن الاستثمارات الكويتية في مهب الريح وأن الرؤية في لبنان غير واضحة لا اقتصادياً ولا أمنياً ولا سياسياً.

وأضافت العنجري أن الترقب لكل الاستثمارات الكويتية تتنوع بين العقاري والسياحي ومولات للتسوق وغيرها من الاستثمارات لا تزال تنظر بعين القلق لما سيؤول إليه الوضع.

وأضافت لبنان غير آمن حالياً، مستدركة قد نتنبأ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي بعد أزمة كورونا خلال عام، أما لبنان فمن الصعب التنبؤ بمساراته الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

التخارج «مستبعد»

وبدوره، قال أمين سر اتحاد ملاك العقارات قيس الغانم أن الوضع في الوقت الحاضر ومع المشكلات الحالية «غير مستقر لا اقتصادياً ولا سياسياً».

وحول الاستثمارات العقارية في لبنان ومصيرها خلال الفترة المقبلة، أوضح الغانم أن معظم عقارات الكويتيين تتركز في السكن الخاص والكويتيون بطبيعة الحال لا يبيعون أصولهم هناك خاصة أن السوق لا يشجع على التخارج.

وقدرت مصادر لـ «النهار» حجم الاستثمارات الكويتية بواقع 2.8 مليار دولار تتوزع على قطاعات عدة في مقدمتها القطاعين العقاري والسياحي.

ولفتت الى أن الاستثمارات الكويتية تأثرت، بشكل أو بآخر، ومنذ عامين تقريباً نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان بصفة عامة، لافتاً إلى أن تلك الفاجعة قد تكون لها عواقب إضافية.

وقالت إن الاستثمارات الكويتية في لبنان تنقسم إلى جزئين الاول يعود إلى مستثمرين كويتيين بنسبة تزيد على 80 في المئة وهي تتركز في القطاع العقاري والجزء الثاني 20 في المئة يعود إلى شركات تعمل في القطاع العقاري ايضا والتجاري والتجزئة.

وأفادت أن الكويت احتلت المركز الثالث من بين استثمارات دول الخليج حيث تشكل الاستثمارات الخليجية نحو 92.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية، حيث يصل مجموع الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الاكبر من هذه الاستثمارات مصدرها المملكة العربية السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 2.8 مليار دولار.

