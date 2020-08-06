مرفأ بيروت .. بوابة عالمية

مال وأعمال

يعد مرفأ بيروت البوابة الرئيسة لاستيراد وتصدير السلع للبنان، كما يعد المرفأ واحدا من أهم الممرات لعبور السفن بين الشرق والغرب، حيث يتمتع بميزة تجارية عالمية، حيث كان في السبعينيات يعد أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة.

ويعد المرفأ المنفذ البحري الأساس للدول العربية الآسيوية، ويتعامل المرفأ مع 300 ميناء عالمي، ويعد نقطة ترانزيت للعديد من الشحنات.

وتديره شركة مرفأ بيروت منذ العام 1960، ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا وتمثل البضائع التي تدخل إليه قرابة 70% مما يستورده لبنان.

وتقدر الإيرادات السنوية لمرفأ بيروت بنحو 199 مليون دولار، لكن الإيرادات انخفضت في يناير الماضي بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 12.37 مليون دولار، وفقا لبيانات نشرها مرفأ بيروت. ويتألف المرفأ من 4 أحواض يتراوح عمقها بين 20 - 24 مترا، وتبلغ مساحتها نحو 66000 متر مربع.

أما المنطقة الحرة في المرفأ فتبلغ مساحتها 81000 متر مربع، ويتم العمل على توسعتها إلى 124000 متر مربع.

