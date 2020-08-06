«زين» افتتحت فرعيها في «المطار» و«الحمراء» بحُلّة جديدة

مال وأعمال

أعلنت زين عن اعادة افتتاح فرعيها الرئيسان في كُل من مطار الكويت الدولي ومركز الحمراء للتسوق بحُلّة جديدة، وهي الأفرع التي تتخطى مفهوم الفرع التقليدي من خلال توفيرها لتشكيلة كبيرة ومتنوعة من أحدث المُنتجات الالكترونية والأجهزة الذكية من كبرى العلامات التجارية العالمية، وذلك مع مُراعاة تطبيق جميع الارشادات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة عملائها وموظّفيها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن اعادة افتتاح الأفرع بشكلها الجديد أتى بعد النجاح الكبير الذي لاقاه فرع جمعية مشرف التعاونية، والذي تم اعادة افتتاحه العام الماضي بالمفهوم نفسه، وكان يُعتبر الأول من نوعه لشركة اتصالات في الكويت، حيث حرصت زين على تطبيق هذا التوجه في فرعها الرئيس بمطار الكويت الدولي كونه يُمثّل الوجهة الأولى للقادمين والأخيرة للمُغادرين، ويأتي بالتزامن مع خطط الدولة لاعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطلع شهر أغسطس، كما تم تطبيق التغيير نفسه في فرع مركز الحمراء للتسوق كونه يُمثّل احدى أكبر وأفخم الوجهات التجارية في البلاد.

وأوضحت زين أن أفرعها الجديدة تتميز بتقديم أحدث عروضها الخاصة والحصرية لعملائها من فئتي الدفع الآجل والمُسبق، بالاضافة الى تقديم كافة أنواع خدمات رعاية العملاء، كما أنها توفّر مجموعة من أحدث الأجهزة الالكترونية والاكسسوارات الأصلية التي تُقدّمها لعشّاق التكنولوجيا من كبرى العلامات التجارية العالمية، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب الالكترونية، والطائرات بدون طيار، والسماعات بأنواعها، وأغطية الحماية، وغيرها.

وأضافت الشركة أن أفرعها الجديدة تُوفّر أيضاً ركناً خاصاً لتجربة شبكة زين للجيل الخامس 5G فائقة السرعة وفرصة التعرف على كل ما تقدمه هذه التكنولوجيا الثورية، بالاضافة الى ركن خاص لحلول وخدمات علامةZain LIFE المُبتكرة في مجالات أمن المنازل، والتي تتضمن حلول أمن المنزل الذكي ككاميرات المراقبة الذكية، ومستشعرات الحركة، وكاشف الدخان الذكي، وغيرها الكثير.

وأشارت زين الى أن عدداً من أفرعها الجديدة تحتوي أيضاً على الفرع الذكي، والذي يُعتبر أول شاشة لمس رقمية للخدمة الذاتية من نوعها تُطلقها شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم الفرع الذكي خدمات جديدة كُلّياً لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة للتواصل مع موظّف الفرع، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لاتمام مجموعة كبيرة من المعاملات ذاتياً بكل بسرعة وسهولة.

وأكدت الشركة على التزامها التام بتطبيق جميع الاجراءات والاشتراطات الصحية الرسمية في الأفرع التي تم اعادة افتتاحها للحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها، سواءً من ناحية الاجراءات الصحية كالتعقيم وأخذ درجات الحرارة، والاشتراطات الاجتماعية المُتمثّلة في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها.

وبينت زين أن خطة اعادة افتتاح الأفرع شملت العديد من الاجراءات الصحية الصارمة، والتي بدأت مع عمليات تطهير وتعقيم الأفرع والأثاث والأجهزة المُستخدمة فيها بشكل شامل قبل افتتاحها، وتم تركيب الكاميرات الحرارية لرصد حرارة الجسم عن بُعد من غير الحاجة للتلامس من على بعد متر واحد، مما يُحقق أهداف التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الرسمية، كما تم تركيب حواجز شفافة للفصل بين العملاء وموظفي الأفرع بشكل آمن أثناء اجراء المُعاملات مع امكانية مرور الصوت بكل انسيابية لتحقيق أفضل تجربة مُمكنة لخدمة العميل.

وأضافت الشركة أنها قامت أيضاً بتزويد الأفرع وأجهزة الخدمة الذاتية فيها بملصقات ولوحات ارشادية لتذكير العملاء بالاجراءات الصحية وأهداف التباعد الاجتماعي الواجب اتباعها عند الانتظار، كما تم اغلاق بعض المقاعد داخل الأفرع لضمان ترك مسافة كافية بين العملاء عند الجلوس.

كما أكدت زين أنها قامت بتدريب موظفي الأفرع على جميع الاشتراطات الصحية الجديدة، ومنها لبس الكمام بشكل مُستمر، وعدم السماح بدخول أي شخص لا يلتزم بالاجراءات الصحية الرسمية أو تُرصد له حرارة جسم فوق الطبيعية، كما يتم تطهير وتعقيم الأفرع بشكل دوري وفق أعلى المعايير الصحية العالمية قبل فتحها، ويتم تعقيم أجهزة الدفع (كي-نت) والأقلام المُستخدمة للتوقيع بعد كُل مُعاملة فوراً، هذا بالاضافة للحفاظ على أي أوراق رسمية ضرورية في مكان آمن وغير مكشوف.

وتسعى الشركة الى تغيير المفهوم القديم للفروع، لتنقل عملائها الى مرحلة جديدة من الخدمات التي تقدم مفهوماً استثنائياً متجدداً، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، وخدمات الاتصالات وشاشات اللمس الالكترونية الحديثة، والاكسسوارات المتنوعة وغيرها، حيث تزود زين فروعها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل بشكل دائم ومستمر.

