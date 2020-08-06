31 % مكاسب الذهب منذ بداية 2020

مال وأعمال

حقق الذهب مكاسب بنحو 31 في المئة منذ بداية العام الحالي منها 11 في المئة خلال شهر يوليو وهي أعلى مكاسب شهرية حققها الذهب خلال هذا العام عند مستوى 1967 دولارا للأونصة اثر استمرار تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وآثارها على اقتصاديات العالم اضافة الى توتر العلاقات السياسية التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 مسجلة قفزات تاريخية عند مستوى 1971 دولاراً للأونصة الواحدة مدعومة بعمليات الشراء في الملاذات الآمنة في ظل استمرار انتشار فيروس (كورونا) وتجاوز عدد الاصابات حول العالم لأكثر من 17 مليون اصابة.

وقال خبير المعادن الثمينة والمدير التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد لـ«كونا» ان هناك عدة عوامل ساهمت بارتفاع الذهب منها انخفاض قيمة الدولار وعودة نشاط الأسواق الأوروبية عبر برامج التحفيز وانخفاض قيمة السندات والاسهم.

وأضاف حامد ان هذه العوامل تضمنت أيضا ابقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي على أسعار الفائدة دون تغيير مما ساهم في ارتفاع صعود الذهب الى قمة جديدة تجاوزت 1983 دولارا للأونصة يوم الاربعاء الماضي على حساب الدولار الذي يعاني من تراجع امام معظم العملات الاوروبية بنسبة تجاوزت 4 فى المئة خلال شهر يوليو.

من جهته قال مدير عام السابق لادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة محمد الغيث لـ(كونا) ان مستويات أسعار الذهب الحالية تشهد ارتفاعات تاريخية لم تشهدها منذ سبتمبر عام 2011 اذ بلغت انذاك حاجز الـ 1914 دولارا للأونصة.

