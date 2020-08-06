«الخليج» استقبل الفائز بسحب «الدانة»

مال وأعمال

استقبل بنك الخليج حمد عبدالله العوض، الفائز بسحب الدانة ربع السنوي الثاني 2020، في المبنى الرئيسي للبنك. وأثناء الزيارة قام محمد القطان، نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، وممثلو الادارة العليا في البنك بتسليمه الجائزة النقدية البالغة 250 ألف دينار.

وقد أجرى بنك الخليج السحب في يوم الخميس 16 يوليو 2020، بعد أن تأجل من أبريل 2020 نتيجة للظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وحول الزيارة، قال نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «سعدنا جدًا باستقبال حمد العوض لبنك الخليج، خصوصًا لكونه الفائز المحظوظ بعد فترة انقطاع عن السحوبات. ونذكر العملاء بأن الفرصة ما زالت سانحة للمشاركة في سحب الدانة السنوي في يناير القادم والذي ستكون جائزته مليون ونصف المليون دينار!»

