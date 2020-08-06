«المواشي»: استحوذنا على 37 % من إجمالي أضاحي العيد

مال وأعمال

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، عن الانتهاء من استقبال وخدمة المضحين من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية لمدة أربعة أيام خلال عيد الأضحى المبارك بنجاح، وذلك في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد.

وبهذه المناسبة صرح م. أسامة بودي الرئيس التنفيذي للشركة، بأن «المواشي» قد بدأت بالتحضير والاستعداد لموسم الأضاحي بعد نهاية شهر رمضان المبارك مباشرة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الدخلية، وجرى وضع خطة مفصلة للاجراءات المطلوبة لخدمة المضحين، ابتداء من حجز الموعد مرورا باستقبال المضحين واستلام اضاحيهم وتجهيزها، انتهاء بتسليم الأضاحي للمضحين بسهولة ويسر ونظام.

وأضاف بودي: قمنا بتجهيز عدد 13365 ذبيحة من الأغنام والأبقار والجمال خلال ثلاثة أيام العيد، بما يشكل نسبة 37% من اجمالي الأضاحي المذبوحة في جميع مسالخ دولة الكويت، وقد قام المضحون بحجز مواعيد عبر منصة «متى»، الى جانب الهيئات والجمعيات واللجان الخيرية.

وقال بودي: نفتخر بنجاحنا في خدمة عملائنا لموسم الأضاحي 2020م/1441هـ بسواعد موظفي الشركة الكويتيين وجميع زملائهم الآخرين، الذين نفتخر بوجودهم ضمن فريق العمل في شركة نقل وتجارة المواشي ومسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد، واشكر اخواننا العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، واشكر أيضا اخواننا العسكريين من الضباط والافراد العاملين في وزارة الداخلية، الذين ساهموا جميعا في تنظيم وادارة وانجاح هذا الموسم، وتذليل الصعاب قدر الامكان، واتوجه لهم جميعا بالشكر الجزيل على جهودهم الجبارة، وأتمنى لهم التوفيق، وأقول لهم: عساكم عالقوة، ونفتخر بكم.

وذكر بودي أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية، حيث القت جائحة كورونا بظلالها على الوضع الصحي في العالم اجمع، مما تطلب منا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس للتقليل من خطر العدوى بهذا الوباء، خصوصا عند استقبال المضحين من المواطنين والمقيمين، حيث وضعنا خطة لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب ورفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالاخرين، وتطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية المضحين من هذا الوباء باذن الله، في جميع المرافق التابعة للمسلخ.

