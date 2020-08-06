مال وأعمال

استأنفت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها التجارية اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2020 وفقاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر منذ يونيو الماضي لاعادة تشغيل الطيران التجاري التدريجي في البلاد ، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل عدد 22 رحلة خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس 2020 من والى مبنى الركاب رقم 4 – مطار الكويت الدولي.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي إن الخطوط الجوية الكويتية استأنفت تشغيل رحلاتها التجارية مع عودة تشغيل الطيران التجاري في البلاد والذي أقره مجلس الوزراء الموقر على ثلاث مراحل تبدأ من أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021، مشيراً الى أن الرحلات التي تم تشغيلها حتى الآن تسير بشكل طبيعي ووفقاً للاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل السلطات الصحية في البلاد والتي توصي بضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والتباعد الجسدي بين الموظفين والركاب وذلك بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية والقطاعات المختلفة.

وأضاف العنزي: «الخطوط الجوية الكويتية استعدت جيداً لهذا التشغيل بكل قطاعاتها المختلفة في الاسابيع الماضية، حيث قامت في البداية باستئناف عودة الموظفين بنسبة لا تزيد عن 30% وفق مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي أقرتها الحكومة الموقرة، ومن ثم وضعت الشركة خطة لعملية بيع تذاكر السفر عبر عدة وسائل مختلفة مثل الموقع والتطبيق الالكتروني الخاص بالشركة اضافة الى اعادة افتتاح مكاتب الكويتية في البلاد واستقبال العملاء بها وكذلك الحجز من خلال وكلاء السفر ونظر الحجز العالمية».

ولفت العنزي الى أن «الكويتية» تحرص على اتباع الاجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مبيناً أن الشركة تتبع الارشادات الصحية التي وضعتها الادارة العامة للطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة اضافة الى تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيراً التزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين. واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية بالبلاد، مثمناً في الوقت ذاته جهود الادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لادارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ووزارة الصحة الفعّالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مشيراً أيضاً الى أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لخدمة عملائها الكرام وتقديم كل سبل الراحة أثناء سفرهم على متن طائراتها.

