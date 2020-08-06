«بيتك»: 666 مليون دينار تداولات عقارية بالنصف الأول

مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة استقر مسجلاً 901 دينار في السكن الخاص بنهاية الربع الثاني من 2020، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2,410 دينار، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري برغم تراجعه في هذا القطاع مسجلاً 6,385 دينار بنهاية الربع الثاني.

أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص قليلاً الى حدود 928 ديناراً، في حين انخفض في العقار الاستثماري الى 1,609 دينار، مع انخفاض متوسط السعر في العقار التجاري الى نحو 3,261 دينار، كما استقر متوسط السعر عند 565 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1,400 دينار، و2,273 دينار في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثاني 2020.

حافظ السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تراجع مساهمته الى نحو 39% في شهري فبراير ويناير مقابل 42% من التداولات في ذات الفترة من العام الماضي و46% في الربع الرابع من 2019، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت الى 25% من قيمة التداولات في فبراير ويناير مقابل 30% في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري الى 33% مقابل 26% من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 1.7% وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت 1.4% من التداولات العقارية في شهري يناير وفبراير.

إجمالي التداولات العقارية

اقتربت قيمة التداولات العقارية من 666 مليون دينار في النصف الأول وفقاً لمؤشرات ادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، زيادة بنسبته 16% على أساس سنوي. سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الاجمالية بنهاية الربع الثاني 667 ألف دينار منخفضاً بنسبة 23% عن مستواه في شهري فبراير ويناير من 2019. في الوقت الذي سجل اجمالي عدد الصفقات المتداولة 998 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض متفاوت لعدد صفقات القطاعات المختلفة، مع مستوى مرتفع لصفقات العقار التجاري.

وارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص الى 261 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، بزيادة نسبتها 9% عن ذات الفترة من العام الماضي.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص الى 365 ألف دينار بنهاية الربع الأول بنسبة 7.4% على أساس ربع سنوي سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص منذ منتصف العام الماضي، الا أنه أدنى بنسبة 32.5% على أساس سنوي.

وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص الى 715 صفقة بنهاية شهري يناير وفبراير، أي بزيادة بحدود 0.6% عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي.

العقارات الاستثمارية

بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 166 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، منخفضة بنسبة 2% على أساس سنوي.

انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية الى 733 ألف دينار بنسبة 25% عن متوسط قيمتها في الربع الرابع 2019، وانخفض 36% على أساس سنوي.

سجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 227 صفقة في شهري يناير وفبراير مقابل 222 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي.

العقارات التجارية

بلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 218 مليون دينار في شهري يناير وفبراير بزيادة كبيرة نسبتها 47% عن ذات الفترة من العام الماضي.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية الى حوالي 5.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول أي بزيادة 140% عن قيمته في الربع الرابع، ويلاحظ مساراً تصاعدياً بدأ لمتوسط قيمة الصفقة، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع العقاري التجاري بنسبة 26% على أساس سنوي.

سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 37 صفقة في يناير وفبراير، أي بزيادة 63.6% عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي.

أراضي السكن الخاص

تختلف أسعار العقارات والأراضي في السكن الخاص في ظل ندرتها وتوقف الأنشطة الاقتصادية منها التسجيل والتداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، ويستمر متوسط سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد تحسن متوسط السعر في الربع الثاني 2020 بنسبة 0.2% عن الربع الأول الذي سجل تراجعاً نسبته 1.1% على أساس ربع سنوي، وسجل متوسط سعر المتر 667 دينار في الربع الثاني مرتفعاً بنسبة 4.7% على أساس سنوي أي أدنى من زيادته التي وصلت 6.8% في الربع الأول، ومازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً في السكن الخاص.

وقد تحسن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثاني قليلاً مقارنة بمستويات الأسعار في الربع السابق له، فيما تباطأت معدات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني 2020 في محافظات الكويت، اذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 6.3% في الربع الثاني على أساس سنوي مقابل زيادة أعلى نسبتها 9% في الربع السابق له، فيما سجلت الأسعار زيادة في محافظة حولي نسبتها 8.1% في الربع الثاني مقابل 9.1% في الربع الأول، وفي مبارك الكبير بحدود 2.3% مقابل 4.2% في الربع الأول، فيما ارتفعت في محافظة الفروانية 2.5% على أساس سنوي مقابل 5.5% في الربع الأول، وفي الأحمدي 0.8% مقابل 2% في الربع الأول وفي الجهراء سجلت مستويات الأسعار زيادة سنوية تصل نسبتها 5.6% مقابل 8.4% في الربع الأول.

