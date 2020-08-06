«السكنية» خفَّضت عدد الطلبات السكنية إلى حدود 88 ألف طلب

مال وأعمال

ذكر تقرير «بيتك» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في المدن الجديدة طبقاً للبرنامج الزمني الذي وضعته المؤسسة للخطة الانمائية الحالية 2015/2016 – 2019/2020، ولم تتأثر غالبية المشروعات التي تنفذها المؤسسة بفترة الاغلاق التي فرضت خلال النصف الاول من العام، بل تابعت جدول تنفيذها، وقد نجحت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة طبقاً لآخر تقرير صادر عنها في منتصف أكتوبر 2019، حيث كانت المؤسسة قد تمكنت من تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة الى حدود 88 ألف طلب في منتصف الربع الرابع منخفضاً بنسبة 6.1% عن الربع السابق له، ونجحت جهودها في تخفيض رصيد الطلبات المتراكمة 11.2% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية، ونجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقاً للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها فقد أعلنت عن توزيعات لعدد 11 ضاحية سكنية من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد تضم 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عاماً في كامل المشروع، وقد نجحت المؤسسة في توزيع 10.7 آلاف وحدة.

تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، وبرغم تأخر انجاز بعض المشروعات بسبب الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، إلا انه قد واصلت جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى، فطبقاً للبيانات المتاحة في تقريرها الصادر خلال شهر يونيو 2020 أنهت تنفيذ مشروعات خططت لها فيما سبق تفوق قيمتها نحو 437 مليون دينار منها مشروعات بحوالي 100 مليون دينار بنسبة انجاز 100% أو تقترب من ذلك، فيما استكملت مشروعات أخرى تنوي تنفيذها خلال النصف الأول مع التخطيط لمشاريع في عدة مدن سكنية وتنفيذها تصل قيمتها إلى 967 مليون دينار، منها مشروعات جديدة تجاوزت نسبة الانجاز المتوقعة قيمتها 528 مليون دينار فيما بدأت اعداد البرنامج الزمني خلال هذه الفترة لمشروعات تصل قيمتها الى 6 ملايين دينار وبدأت في تنفيذها بالفعل، ولالقاء الضوء على الجهود المبذولة والمشروعات المنفذة في ثلاث فئات طبقاً للقطاع الذي يخدمه كل فئة.

وتقترب قيمة مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية من نحو 1.5 مليار دينار في عدة مدن سكنية جديدة، من خلال مشاريع مازالت قيد التنفيذ وأخرى في طور التخطيط والتصميم، ومشاريع مستقبلية تنوي المؤسسة تنفيذها في بعض المدن السكنية الجديدة خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث تخطط المؤسسة لتصميم مشروعات سكنية في ست مناطق مختلفة تضم أكثر من 53 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 م2 كما في جنوب صباح الأحمد، ومدينة جنوب سعد العبدالله، وجنوب عبدالله المبارك، بالاضافة الى منطقة خيطان ومنطقة شرق تيماء، وكذلك المساكن منخفضة التكاليف في المنطقة الغربية بالاضافة الى مشاريع أخرى مازالت قيد التنفيذ لتسليم نحو 39 ألف قسيمة بمساحة 400 م2 منها حوالي 900 شقة مساحتها 385 م2، وتتوزع تلك المشروعات في عدة مدن سكنية منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل مساحتها 600 م2، ومدينة جابر الأحمد التي تبتعد 22 كم عن العاصمة، وجنوب المطلاع ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومدينة غرب عبدالله المبارك كذلك.

وتخطط المؤسسة لعدة مشروعات مستقبلية توفر ما يقترب من 140 وحدة سكنية بمساحة 400م2 كما في مدينة الصابرية التي تقع شمال البلاد، وتضم وحدها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، كذلك في مدينة الخيران وتضم ما يقترب من 36 ألف وحدة سكنية، ومدينة نواف الأحمد وفق بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتضم 52 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2.

