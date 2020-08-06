«وحدة التأمين» أصدرت 5 قرارات تنظيمية

مال وأعمال

أعلنت وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» اصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت 5 قرارات اولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين واعادة التأمين. واضافت ان القرار الثاني بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين واعادة التأمين، والثالث بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين واعادة التأمين.

وأوضحت أن القرار الرابع يتعلق بوسطاء التأمين ووسطاء اعادة التأمين وفروعهم، والخامس يختص بترخيص المهن التأمينية.

وذكرت «الوحدة» أن هذه الحزمة من القرارات تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الاشراف والرقابة من وزارة التجارة والصناعة الى الوحدة.

وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين واعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين واعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبين في المادة (1) من القانون المذكور، على أن يقيد كافة المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقالت الوحدة انه نتج عن القرارات المذكورة اصدار ثمانية وعشرين ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية.

واضافت انها اصدرت خمسة وخمسين ترخيصاً لشركات الوساطة في التأمين واعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك ترخيصان لمزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

وأعلنت، الوحدة فتح مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين واعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين واعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية للتراخيص المنتهية والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين ولشركات الوساطة في التأمين واعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن التأمينية وذلك بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.

وذكرت انه لتنظيم تجديد ترخيص فروع الأشخاص المرخص لهم، تقرر فتح مجال التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة فروع الأشخاص المرخص لهم بعد حصولهم على ترخيص المزاولة من الوحدة، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص المزاولة الرئيسي الممنوح للشخص المرخص له أيا كانت مدته.

