اللوغاني: «البترول» جدَّدت 15 عقداً في مختلف دوائر المبيعات

مال وأعمال

قال نائب العضو المنتدب لتنظيم العقود في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول جمال اللوغاني ان قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة حقق انجازات عدة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بغية ضمان استمرارية أعمال المؤسسة دون انقطاع.

وأضاف اللوغاني في لقاء مع (كونا) ان هذه الانجازات تضمنت تشغيل كافة أنظمة المؤسسة عن بعد بما فيها نظام مبيعات التسويق والأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية مع ضمان جودة الخدمة وتقديم الدعم الفني للمستخدمين فضلا عن انجاز اجراء أي تعديلات يطلبها الموظفون على الأنظمة للتكيف مع نظام العمل عن بعد.

وذكر أن من الانجازات المحققة أيضا تسهيل الاتصال بأنظمة المؤسسة عبر شبكاتها باستخدام أحدث البرامج كبرنامج الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتطبيق البرامج الافتراضية (Citrix XenApp - XenDesktop) لسهولة استعمالها ومواءمتهما لأغلب الأجهزة الحديثة وأهميتها لتأمين أمن الشبكات وتحصين معلومات الموظفين ضد محاولات التصنت والاختراق.

وأوضح ان المؤسسة فعلت برنامج الاجتماعات المرئية والمسموعة عن بعد (تيمز) والمقدم من شركة (ميكروسوفت) لابقاء مسؤولي القطاع النفطي والموظفين على تواصل يومي عبر عقد الاجتماعات عن بعد وتبادل الوثائق ومتابعة سير العمل مما ساعد في تعزيز روح التعاون بين الموظفين وتمكينهم من التكيف مع طبيعة العمل عن بعد وحتى حين عودتهم جزئيا للمكاتب تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

واشار اللوغاني الى تفعيل الربط الآلي بين نظام التسويق العالمي والنظام المالي لتصدير معلومات شحنات المبيعات وأوامر الدفع والشراء واصدار الفواتير للعملاء الكترونيا وفورا دون أي تأخير.

وأضاف ان من بين تلك الانجازات المشاركة الفعالة مع وزير النفط ومحافظ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن طريق الاتصال المرئي في مختلف اجتماعات (أوبك) اذ بلغ عدد المشاركات أكثر من 10 اجتماعات لتمثيل الكويت ومن أهمها اجتماع 10 أبريل الماضي الذي أسفر عن التوصل الى اتفاق تخفيض الانتاج التاريخي اضافة الى المشاركة في اجتماعات اللجان التحضيرية التي امتد بعضها حتى ساعات الفجر الأولى.

ولفت الى عقد اجتماعات لتجديد العقود عن بعد تكللت بتجديد نحو 15 عقدا في مختلف دوائر المبيعات (مبيعات النفط الخام والمشتقات الوسطى وزيت الوقود والمنتجات الخاصة ومبيعات النافثا والغاز المسال والبنزين) فضلا عن اعداد عقود المشتريات الفورية بما يقارب 30 عقدا بكميات مختلفة الى جانب التواصل المستمر مع العملاء وتلبية المتطلبات للطرفين من خلال العقود والاشتراطات والاتفاقات المستمرة. وبين انه تم عقد أكثر من 10 لجان لقطاع التسويق العالمي لتسعير النفط الخام الكويتي ومختلف المنتجات البترولية مثل النافثا والكبريت والفحم البترولي والديزل ووقود الطائرات مشيرا الى انه تم تأهيل 12 شركة للتعاقد معها على بيع وشراء المنتجات النفطية المختلفة كما تم التجديد تلقائيا لبعض الشركات التي تم تأهيلها سابقا من قبل دائرة تنظيم المبيعات.

وفيما يتعلق بأوامر تسعيرية المنتجات البترولية المختلفة قال اللوغاني انه تم تصدير عدد من الاوامر منها نحو 282 أمر تسعير شحنات منتج النافثا والبنزين والغاز المسال و208 أوامر تسعير شحنات منتج النفط الخام و138 أمر تسعير لشحنات منتجات المشتقات الوسطى و21 أمر تسعير لشحنات منتجات زيت الوقود والكبريت والفحم البترولي.

وقال انه تم ايضا اصدار نحو 23 خطاب ضمان تضمنت تحصيل ايرادات المؤسسة وتم ذلك في الوقت المحدد بين الادارة والعميل دون أي تأخير او تعطيل للحرص على استمرار التعامل مع عملاء المؤسسة بنفس المستوى المعتاد.

وذكر انه من ضمن الانجازات المحققة ايضا التواصل الرسمي والمستمر بين مؤسسة البترول الكويتية مع الادارة العامة للجمارك بخصوص عمليات الافراج عن استيراد وتصدير المنتجات المسموحة بها من خلال المؤسسة حيث تم استلام نحو 16 بيانا جمركيا وتم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المخولين بذلك.

واضاف انه تم التعامل مع عدة أمور مختلفة خلال فترة فيروس (كورونا المستجد) منها اقفال السنة المالية 2019/2020 واعداد التقارير اللازمة في تكوين المخصصات الديون المشكوك في تحصيلها واعداد بيان التقرير السنوي للمؤسسة 2019/2020 والخاص بقطاع التسويق العالمي واعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021/2022 لقطاع التسويق العالمي.

واكد اللوغاني ان الانجازات آنفة الذكر لم تكن لتتحقق لولا جهود الشباب الكويتي المتحمس الذي واصل الليل بالنهار خلال أزمة كورونا واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن والاصرار على العمل تحت أصعب الظروف لتأمين استمرار عمليات البيع والتصدير للنفط الكويتي والمنتجات البترولية وتعزيزا لدور المؤسسة في ضمان استمرار التدفقات الماليه للدولة.

ونوه بالدعم غير المحدود من الادارة العليا للمؤسسة حيث قامت بتوفير كل الامكانيات وتذليل كافة الصعاب لتمكين الموظفين من الاستمرار بالعمل عن بعد ومن ثم تحقيق كل تلك الانجازات.

وتابع «في تاريخ العالم الحديث لم يسبق أن مر العالم أجمع بأزمة مماثلة لجائحة كورونا وتفشيه السريع وما ترتب عليه من آثار اجتماعية وتداعيات سياسية واقتصادية غير مسبوقة استلزم معها قيام حكومات الدول باتخاذ اجراءات صارمة من تعطيل تام لمرافق الحياة للحد من انتشار الوباء خوفا من انهيار المنظومة الصحية». وبين انه كان لزاما على مؤسسة البترول الكويتية أن تتكيف سريعا مع تغيير مفاهيم ادارة الأعمال عالميا حرصا منها على عملائها والتزاماتها التعاقدية وتعزيزا لمكانها كأحد أهم رواد الأعمال في أسواق النفط والغاز.

