إشبيلية يسعى لتجاوز روما

دوليه

تستكمل اليوم منافسات الدوري الأوروبي يوروبا ليغ بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث ستكون المواجهة الايطالية-الاسبانية بين روما واشبيلية الأبرز الليلة في الدور ثمن النهائي.

وقبل توقف المنافسات في مارس الفائت، أقيمت ست مواجهات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي، اذ حال فيروس كوفيد-19 دون اقامة المواجهة الايطالية-الاسبانية حيث كان البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة ما أدى الى اغلاق الحدود ببينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة قراراً في شهر يوليو الفائت باقامة مباريات الاياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع خيتافي (اقيم أمس) وروما مع اشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات على هذا النحو في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتباراً من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

وفي المواجهة التي تستضيفها مدينة دويسبورغ اليوم، ستكون المنافسة على أشدها بين روما واشبيلية المتوج بلقب المسابقة خمس مرات (رقم قياسي) بينها ثلاث على التوالي بين 2014 و2016، اذ لم يخسر الأخير أي مباراة من أصل 11 خاضها بعد الاستئناف منهياً الموسم في المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال بفارق الاهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الثالث.

من جهة أخرى، سيدخل روما بمعنويات عالية بعد فوز في المرحلة الأخيرة من الدوري على يوفنتوس البطل ملحقا به الخسارة الأولى في عقر داره منذ أبريل 2018، وهو لم يخسر في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري الذي أنهاه خامساً متفوقاً على ميلان ونابولي.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف باير ليفركوزن الألماني نظيره رينجرز بعد أن أسقطه 3-1 في اسكتلندا وهو مرشح للفوز على أرضه.

ورغم أن ليفركوزن وصيف دوري أبطال 2002 خرج خاسراً 2-4 في نهائي كأس المانيا أمام بايرن ميونيخ، الا انه قدم مستوى واعداً بعد استئناف البوندسليغا محققاً الفوز في خمس مناسبات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة ليحتل المركز الخامس. الا أن فريق المدرب الانكليزي ستيفن جيرارد وصيف بطل اسكتلندا، سيحاول الافادة من غياب عاملي الأرض والجمهور وبلوغ ربع النهائي.

وسيكون بازل السويسري مرشحا لتخطي عقبة ضيفه فرانكفورت الألماني بعد أن تفوق عليه بثلاثية نظيفة ذهاباً، فيما ستكون المواجهة قوية بين ولفرهامبتون الانكليزي وأولمبياكوس اليوناني.

