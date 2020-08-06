كاسياس أعلن اعتزاله

دوليه

أعلن الحارس الاسباني المخضرم ايكر كاسياس اول من امس اعتزاله عن 39 عاما بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت اكثر من 20 عاما في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلا للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الايام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول الى اللقاء».

وكان اعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعا في الآونة الاخيرة ولا سيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل اليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه، اذ يصفه الموقع الالكتروني للنادي بـ«أفضل حارس مرمى في تاريخنا» بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، شهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الاسباني واثنان في كأس اسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بالـ«قديس» في عام 2015 الى بورتو البرتغالي الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الاسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012. وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012. وعلق الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي تواجه مع كاسياس في مناسبات عدة خلال مسيرتيهما على اعتزال الاخير، اذ نشر عبر حسابه على تويتر صورة تظهره في عناق مع كاسياس معلقا «يقولون ان المنافسة تجعلنا أفضل من الآخرين ولكنها ليست مثالية لمواجهة أنفسنا. ربما هذا السعي العقيم نحو الكمال هو ما جعلنا ما نحن عليه. شكرا ايكر، من دونك، لكان كل شيء أقل معنى».

أما سيرخيو راموس، زميله في ريال مدريد ومنتخب «لا روخا» علق عبر تويتر «ان كرة القدم هي من تشكرك يا صديقي. أنت أسطورة الى الأبد».

وأبدى كاسياس رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الاسباني للعبة في فبراير الفائت قبل أن يتخلى عنها في يونيو الفائت بسبب الوضع الذي ولده وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وأفادت تقارير صحافية محلية في يوليو الفائت أن كاسياس سيعود الى ريال مدريد ليشغل منصبا استشاريا لرئيسه فلورنتينو بيريز.

