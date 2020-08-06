إلغاء دورة «مدريد» للتنس

دوليه

الغيت دورة مدريد في التنس التي تعتبر ضمن دورات الماسترز للألف نقطة بسبب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد كما اعلن المنظمون اول من امس ما يعزز الشك من احتمال عدم اقامة بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وفرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

واصدر المنظمون بيانا جاء فيه «بعد قيامنا بمعاينة الوضع على مدى اشهر، وجد منظمو دورة مدريد انفسهم مجبرين على الغائها بسبب الاوضاع المعقدة التي ترافق تفشي وباء كوفيد-19 على جميع المستويات».

اما رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الايطالي اندريا غاودنزي فقال في بيان رسمي «نقاسم منظمي دورة مدريد خيبة املهم لعدم اقامتها».

وكانت الدورة مقررة اصلا في مايو لكنها تأجلت الى الفترة من 12 الى 20 سبتمبر المقبل اي قبل اسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة بعدما تسبب تفشي «كوفيد-19» عالميا بتعليق مختلف المنافسات الرياضية، قبل ان يتم الغاؤها اليوم.

وكان من المتوقع ان تجذب دورة مدريد العديد من الأسماء البارزة في اللعبة، لاسيما المصنف ثانيا عالميا الاسباني رافايل نادال، المتوج بلقبها خمس مرات آخرها عام 2017.

ومع الغاء دورة مدريد، تتبقى دورة روما التي ستقام من 21 الى 27 سبتمبر على ملاعب ترابية والتي ستكون الوحيدة الاستعدادية لبطولة رولان غاروس.

