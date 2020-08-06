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دوليه

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سيتي يضم توريس


قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز أول من أمس انه ضم فيران توريس جناح فالنسيا اذ وقع الجناح الاسباني البالغ عمره 20 عاما على عقد لخمسة مواسم. ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للتعاقد لكن وسائل اعلام بريطانية قالت ان فالنسيا سيحصل على 23 مليون يورو (27.1 مليون دولار). وأحرز توريس ستة أهداف وصنع ثمانية بجميع المسابقات هذا الموسم واحتل فالنسيا المركز التاسع في الدوري. وأبلغ توريس موقع سيتي الرسمي في الانترنت «أنا سعيد للغاية بالانضمام الى سيتي. كل لاعب يريد الانضمام للفرق الهجومية ومانشستر سيتي أحد أبرز الفرق الهجومية في عالم كرة القدم».


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