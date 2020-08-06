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دوليه

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ديبالا أفضل لاعب في إيطاليا


اختارت رابطة الدوري الايطالي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أفضل لاعب في الدوري للموسم المنصرم 2019-2020. وخلف ديبالا زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان توج الموسم الماضي..  واختارت الرابطة أيضاً من يوفنتوس البولندي فويتشيك تشيزني أفضل حارس مرمى، ومن انتر الهولندي ستيفان دي فراي افضل مدافع. أما جائزة أفضل لاعب وسط فمنحت للأرجنتيني أليخاندرو غوميس نجم أتالانتا،  فيما آلت جائزة أفضل مهاجم لهداف الدوري تشيرو ايموبيلي نجم لاتسيو..  وحصل السويدي ديجان كولوسيفسكي لاعب بارما والمنتقل الى اليوفي جائزة أفضل لاعب شاب. 


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