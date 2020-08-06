رابطة ألمانيا جاهزة لعودة الجماهير

دوليه

قالت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم أول من أمس انها استعدت للسماح بعودة بعض الجماهير للملاعب الموسم المقبل اذا أعطت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر. وأشار كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي للرابطة الى أن امكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين في ظل جائحة فيروس كورونا. وأضاف زايفرت في مؤتمر صحافي «هل ومتى ستعود الجماهير للملاعب هذا ليس قرار الرابطة لكنه قرار القادة السياسيين. «الرابطة لا تتوقع أو تطلب أي شيء لكننا نستعد لاتخاذ هذه الخطوة البسيطة (عودة الجماهير للمدرجات) عندما يحين الوقت». وتابع «الأولوية ليست امتلاء المدرجات بالجماهير بل الوضع الصحي العام. لا ينبغي أن نتحمل مخاطر غير ضرورية لكن ليس علينا الاستسلام أيضا والتوقع أن يختفي كل شيء». ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الأسبوع المقبل بينما ينطلق الموسم الجديد للدوري في 18 سبتمبر المقبل. ويقام الدور الأول من كأس ألمانيا قبل ذلك بأسبوع.