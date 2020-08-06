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دوليه

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الزمالك والمصري في عودة الدوري


تستأنف اليوم مباريات الدوري الممتاز المصري بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا عندما يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الجولة 14 للبطولة. ولدى الزمالك 28 نقطة من 16 مباراة بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة من العدد ذاته من المباريات.
وقبل التوقف كان الزمالك فاز 5 مرات في 6 مباريات قبل أن يرفض مواجهة غريمه الأهلي في مباراة قمة ليتم اعتباره خاسرا إلى جانب خصم 3 نقاط من رصيده. ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب و17 نقطة عن بيراميدز ثالث الترتيب.


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