بن إبراهيم أكد تضامن الاتحاد الآسيوي مع لبنان

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أعرب الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تضامن أسرة الاتحاد الآسيوي مع الشعب اللبناني على خلفية الإنفجار المؤسف الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين. وبعث الشيخ سلمان رسالة تعزية إلى هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم أبدى فيها أسفه الشديد لهذا الحادث المأساوي. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالته: «إننا إذ نتوجه إلى أسرة الاتحاد اللبناني لكرة القدم بخالص العزاء والمواساة ،فإننا نؤكد وقوف أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانبكم في هذه الظروف الأليمة ». وأضاف: «كما نؤكد في هذا الإطار تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني، ونعرب عن ثقتنا التامة بقدرته على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي من خلال وحدة وتلاحم اللبنانيين جميعا». ودعا بن إبراهيم الله تعالى، أن يرحم الضحايا ويمنّ بالشفاء العاجل على المصابين ويلهم أسر الضحايا والشعب اللبناني الصبر والسلوان.