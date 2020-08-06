الأهلي تخطى الحزم.. والاتحاد خسر أمام أبها

دوليه

تفوق الأهلي على ضيفه الحزم 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما اول من امس ، ضمن الجولة الـ 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.وتقدم الأهلي بهدف سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم قلص الحزم الفارق عن طريق كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 65 قبل أن يسجل جوناثان كافو هدف التعادل للحزم في الدقيقة 68، إلا أن هيثم عسيري سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86 قبل أن يسجل يوسف الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 88. وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هيثم عسيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.ورفع الاهلي رصيده إلى 40 نقطة ليقفز للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي مباراة أخرى، خسر الاتحاد 1 – 2 امام ابها ، ليرفع الفائز رصيده الى 33 نقطة في المركز السابع وظل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة. وفي بقية المباريات التي اقيمت اول من امس ايضاً تغلب الفتح على الفيحاء 2 – 0 ، والرائد على ضمك 3 – 0 ، والفيصلي على التعاون 2 – 1.