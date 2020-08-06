الكويت يستضيف منافسات مجموعته

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يستضيف نادي الكويت ما تبقى من منافسات مجموعته (الثانية) في كأس الاتحاد الاسيوي بينما يلعب نادي القادسية بقية مبارياته في العاصمة الأردنية عمان ضمن المجموعة الثالثة بحسب قرار لجنة المسابقات في الاتحاد لكرة القدم.

واختار الاتحاد الآسيوي البحرين والكويت والأردن من أجل استضافة مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد 2020.

وتستأنف مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا يوم 23 أكتوبرالمقبل عندما يلتقي القادسية مع ظفار العماني في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم ايضا الرفاع البحريني والجزيرة الاردني، في المقابل تستهل أندية المجموعتين الأولى والثانية عودة المباريات بعد ثلاثة أيام بتاريخ 26 أكتوبر، حيث يلعب الكويت مع الفيصلي الاردني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضا الانصار اللبناني والوثبة السوري على أن تختتم مباريات المجموعات الثلاث يوم 4 نوفمبر.

وفاز الكويت على الانصار 1-0 وتعادل مع الوثبة سلبيا في مباراتيه وجمع 4 نقاط تصدر بها المجموعة فيما تغلب الاصفر على الرفاع 2-1 في اللقاء الوحيد الذي خاضه في المسابقة وتصدر فيه المجموعة بفارق الاهداف عن ظفار والرفاع الذي فاز في الجولة الثانية على الجزيرة 2-0 .

وتقام مباراتا نصف نهائي منطقة غرب آسيا من جولة واحدة يومي 23 و24 نوفمبر، على أن يقام نهائي المنطقة يوم 1 ديسمبر لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية بمواجهة الفائز من نهائي ملحق المناطق، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 12 ديسمبر.

يذكر أن بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب بطولة آسيا لكرة الصالات التي كانت مقررة في تركمانستان، تأجلت منذ شهرفبراير بسبب جائحة كورونا ولكن الاتحادات الوطنية وروابط الدوري والأندية قررت المضي في استكمال المسابقات ، وتواصلت الإدارة في الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية وروابط الدوري والأندية لأسابيع متواصلة لتتمكن من إيجاد صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد وطني.

واسهمت الاجتماعات التي بدأت في كوالالمبور والدوحة ودبي ودلهي، خلال شهري فبراير ومارس، ثم تواصلت بعد ذلك عبر الانترنت عن الاتفاق على روزنامة للمباريات تسمح باستكمال بطولات المنتخبات والأندية خلال عام 2020.

