السالمية تعادل مع الكويت

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تعادل الكويت مع ضيفه السالمية 0-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت ضمن استعدادات الفريقين لاسئناف النشاط الرياضي وعودة مسابقة الدوري الممتاز الذي يستهله الأبيض بمواجهة النصر الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11، فيما يلعب السماوي مع القادسية يوم 16 أغسطس الحالي ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وكانت المواجهة فرصة أمام الفريقين للوقوف على حال اللاعبين قبل انطلاق الدوري، ومنح المدربان الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة بمن فيهم المحترفون فلعب العاجي جمعة سعيد مهاجم الأبيض أساسياً منذ البداية، فيما دفع مدرب السالمية سلمان عواد بالثلاثي البرازيلي باتريك فابيانو وأليكس ليما ورونينهو منذ البداية. ويتصدر الكويت الدوري برصيد 30 نقطة بفارق الأهدف عن القادسية، فيما يحتل السالمية المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وسيتواجه الفريقان مجدداً يوم 25 أغسطس الحالي في الجولة السابعة عشرة من الدوري، قبل أن يلتقيا مرة أخرى في الدور ربع النهائي لكأس الأمير في 2 سبتمبر المقبل. وكان السالمية اتفق في وقت سابق مع العربي على خوض لقاء تجريبي في 07:00 مساء اليوم على ستاد صباح السالم، لكنهما عادا وقررا تأجيله الى يوم غد الجمعة. وسبق للأخضر أن فاز على خيطان بنتيجة 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الاثنين الماضي على ستاد ناصر العصيمي. وفي مباراة ودية أخرى يلعب اليوم الساحل مع برقان على ملعب الأول، ضمن استعدادات الساحل لمسابقة الدوري الممتاز، وبرقان لاستئناف دوري الدرجة الأولى، كما تنتظر برقان مواجهة قوية أمام العربي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير يوم 3 سبتمبر المقبل.

