الجهراء... الصعود إلى «الدمج»

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قدم الجهراء موسماً مثالياً في دوري الدرجة الأولى وحقق نتائج رائعة مكنته من ضمان الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة قبل جولات عدة من نهاية المسابقة، لكن كل هذا «التعب» ذهب ادراج الرياح بعد أن أعلن اتحاد الكرة عن تطبيق نظام الدمج في الموسم المقبل، الأمر الذي يجعل الجهراوية أمام تحد جديد من أجل ضمان البقاء واللعب مع الكبار في الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة الجهراء رافضاً لفكرة دوري الدمج واعترض عليها، لكن القرار اتخذ بأغلبية الأندية.

وجمع الجهراء 26 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الصليبخات وذلك بعد 12 جولة من المسابقة، وحقق 8 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ورغم العروض القوية التي قدمها الجهراء تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان إلا أن الطرفين اتفقا على عدم التجديد أثناء فترة توقف النشاط الرياضي في أواخر مايو الماضي.

وكتب المشعان وقتها عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «بعد موسم من العمل الجاد أعلن انتهاء ارتباطي مع نادي الجهراء وانتهاء عملي كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد ان أثمرت هذه الشراكة تحقيق تطلعات وأهداف مسؤولي وجماهير النادي بعودة الفريق لمكانته الطبيعية بين فرق الدوري الممتاز»، متوجهاً بالشكر للاعبين الذين أظهروا احترافية كاملة في الالتزام وكانوا عند حسن الظن في كافة الأوقات متجاوزين الصعاب بإرادة وعزيمة وتضحية ومتحدين خلف الهدف الذي عملنا من أجله».

واستغلت إدارة النادي فترة التوقف للبحث عن المدرب المناسب، فتعاقدت مع الصربي زوران ملينكوفيتش لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي والموسم المقبل، وتنتظر وصول المدرب في الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

على صعيد اللاعبين المحترفين أكمل الفريق عقد محترفيه بالتعاقد مع 5 لاعبين آخرهم لاعب الوسط الغاني ميكاييل أنابا ليصبح المحترف الخامس في صفوف الفريق إلى جانب العاجي بادي جيان ومواطنه أحمد تيتي والبرازيلي فرناندو باربوسا والإسباني ديمبلي. وسبق لأنابا صاحب الـ 27 عاماً أن مثل منتخب غانا في المراحل السنية إلى ان وصل للمنتخب الأول.

وتنتظر الجهراء 4 مباريات في القسم الرابع والأخير من دوري الدرجة الأولى أمام خيطان والصليبخات وبرقان والفحيحيل على التوالي، لكن اللقاء الأهم بالنسبة للجهراوية هو الذي سجمع الفريق مع اليرموك يوم 3 سبتمبر في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير. ولا شك أن مواجهة اليرموك في هذا الدور يعطي الجهراء فرصة لبلوغ الدور نصف النهائي وصعود منصة التتويج، وكان الفريق تجاوز الصليبخات بهدف نظيف في الدور التمهيدي للمسابقة.

