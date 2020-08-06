التضامن يتدرب صباحاً ويواجه الصليبخات الأحد

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أعلن نادي التضامن عن خوض أولى مبارياته الودية أمام الصليبخات يوم الأحد المقبل ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الصباحية على الصالة الرياضية بنادي النصر، وذلك ضمن خطة اعداد الفريق لاستئناف مباريات الموسم المتوقف وانطلاق الموسم الجديد.

‏وبحسب الحساب الرسمي للنادي فإن التدريبات الصباحية من المقرر ان تستمر بمعدل 3 الى 4 ايام في الاسبوع.وكان التضامن آخر الأندية عودة للتدريبات بسبب انشغال مرافق النادي وتخصيص الملعب مستشفى ميدانيا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المتفشي منذ مارس الماضي.

