بلال مدرباً لـ «سلة الأخضر»

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عيّن النادي العربي المدرب الوطني طلال بلال مديرا فنيا لفريق كرة السلة في النادي خلفاً للسوري يبرم خوجاجيان الذي سيتولي مهمة تدريب فريق الشباب في النادي.

وسيتولى بلال مهمة المدير الفني في جميع المراحل السنية بالاضافة الى عمله مدرباً للفريق الاول، اذ اتفقت الادارة معه ايضاً للاهتمام بالمراحل السنية وتكوين فريق شاب من لاعبي النادي ودمجهم بعناصر الخبرة التي يمتلكها النادي أمثال الاخوين فهد ورباح الرباح اللذين رفضا جميع العروض بالرغم من سماح اللائحة لهم بالانتقال دون موافقة انديتهم اذ انهم فوق سن الـ30 وفضلا البقاء مع الاخضر. كما يضم الفريق ايضاً لاعبي خبرة امثال علي بوصلحة وحسين بوشهري وعمران نزير وجاسم التميمي سيتم دمجهم مع العناصر الشابة.

