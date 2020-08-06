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عبر نجوم الفن في لبنان عن حزنهم، إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، وخلف موجة رعب كبيرة. وخيم الحزن على صفحات فناني وفنانات لبنان على المواقع الاجتماعية، حيث أبدوا حرقتهم على ما وقع، متمنين الشفاء العاجل للضحايا. وقالت المطربة إليسا على حسابها الرسمي في تويتر «محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافو يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان». وعلقت إليسا على صور لمنزلها نشرتها عبر حسابها على تويتر: «انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟». من جهتها، ذكرت المطربة نانسي عجرم في تغريدة مختصرة «يا رب ما إلنا غيرك... لبنان».