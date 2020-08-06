الروبوتات تهدد صناعة الطائرات والهواتف الذكية

الاخيرة

تتوسع الشركات الكبرى في استخدام الروبوتات الذكية حتى أصبحت تلك الروبوتات تقوم بجزء كبير من عمليات التجميع الخاصة بالعديد من المنتجات حول العالم بداية من الهواتف الذكية وحتى الطائرات العملاقة.

وحذرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية من خطر التوسع في استخدام الروبوتات في المصانع العملاقة، مشيرة إلى أن برامج تشغيلها تكون عرضة للقرصنة وعمليات الاختراق التي يمكن أن تسبب في حدوث خلل في المنتج النهائي لتلك المصانع.

وتقول الوكالة إن «روبوتات تجميع المنتجات في المصانع العملاقة يمكن أن تتعرض للقرصنة.

وذكرت تلك الوثائق أن أنظمة تشغيل روبوتات التجميع تكون مرتبطة بشبكات بها ثغرات تسهل عملية الاختراق وسرقة بيانات التشغيل أو حتى البيانات السرية الخاصة بالمنتجات التي يتم تجميعها.

