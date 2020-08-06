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نادين نجيم نجت من الموت


روت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تفاصيل إصابتها في مقطع يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير. وقالت: «الرب أعطاني القوة أن انزل من 22 طابقاً حافية القدمين مغطاة بالدم في منطقة كلها جرحى وقتلى وسيارات محطمة وأناس تصرخ وتبكي. عندما هبطت أوقفت سيارة وطلبت منه المساعدة، وبالفعل أوصلني لأول مشفى رفضت استقبالي لأنها مكدسة بالجرحى، ثم اصطحبني إلى مشفى آخر، وخضعت لعملية جراحية استمرت 6 ساعات تقريبا لأن نصف وجهي وجسدي كان مصاباً تقريبا». وختمت: «الذي شاهدته صعب أن يوصف، كأنها قنبلة نووية، شكرا يا رب أنك حميتني وأحمد الله أن أولادي بخير وسلامة ولم يكونوا بالمنزل».


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