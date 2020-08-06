أوروبا.. الكمامة إلزامية حتى في الهواء الطلق

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يزداد فرض وضع الكمامة بسرعة في المدن الأوروبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في فرنسا، المهددة بعودة غير خاضعة للسيطرة للوباء، مع تسجيل أكثر من 700 ألف حالة وفاة في العالم. وسيكون وضع الكمامة إلزاميا، اعتبارًا من يوم أمس، حتى في الهواء الطلق في أكثر المناطق ازدحامًا في مدينة تولوز، الواقعة في جنوب غرب فرنسا. كما سيفرض هذا التدبير قريباً في باريس ومدن أخرى، بحسب السلطات. وفرضت هولندا وضع الكمامات في «الحي الأحمر» الشهير في أمستردام كما في الأحياء التجارية في روتردام. وأسفر الفيروس بحسب تعداد أصدرته وكالة فرانس برس عن وفاة أكثر من 211 ألف شخص في أوروبا من أصل أكثر من 700 ألف وفاة في العالم. ويتصاعد التوتر لدى الحكومة الفرنسية مع تحذير المجلس العلمي، الذي يقدم النصائح للسلطات في التعامل مع الأزمة، من احتمال «عودة انتشار الفيروس بدرجة عالية» بحلول خريف 2020، بعد عطلة أغسطس الصيفية. وفي تقييم أعده للحكومة، حذر المجلس من أن «الفيروس ينتشر بشكل أكثر نشاطا، وسط التخلي بدرجة أكبر عن تدابير الالتزام بالتباعد الاجتماعي والقيود». وقررت الحكومة الأيرلندية، من جانبها، تأجيل المرحلة الأخيرة من فك الإغلاق، والتي تشمل إعادة فتح جميع الحانات والفنادق. وقررت أيرلندا أيضًا جعل وضع الكمامة إلزاميا في المتاجر ومراكز التسوق اعتبارًا من 10 أغسطس.

