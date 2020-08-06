«كورونا» في الشتاء.. لقاح الإنفلونزا مطلوب

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تنذر مؤشرات جائحة كورونا بمزيد من الضغط على قطاعات الصحة التي تعالج المصابين بالفيروس، والذين ترتفع أعدادهم بشكل كبير، فيما يتخوف خبراء الصحة والأوبئة من شتاء يرفع من وتيرة انتشار المرض.

العلماء يتخوفون من الشتاء وما يحمله من نشاط للفيروسات مثل الإنفلونزا، وهذا الأمر دفع المنتجين إلى توفير كميات كبيرة من لقاحات الإنفلونزا للموسم المقبل، حيث تسعى الإدارات الصحية في الولايات المتحدة إلى تلقيح أكبر عدد ممكن الأشخاص خلال الأشهر المقبلة.

ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» فإن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مراجعات المستشفيات والعيادات خلال الفترة المقبلة، وتجنيبهم خطر الإصابة بالفيروس القاتل.

ويتوقع أكبر أربعة شركات منتجة للقاحات الإنفلونزا في العالم توفير قرابة 200 مليون جرعة للولايات المتحدة وحدها خلال العام الحالي، وهي ما تشكل زيادة بنسبة 20 عما كانت عليه الأرقام في 2019.

وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها الأميركي «CDC» إلى أن الإنفلونزا العادية تصيب سنويا ما يتراوح معدله بين 9 إلى 45 مليون أميركي، وتتسبب بوفاة 12 إلى 61 ألف شخص، وقرابة 140 ألف حالة تحتاج إلى دخول المستشفيات بسببها.

