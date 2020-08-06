«معدلات الثانوية».. نجوم مصر يفاجئون معجبيهم بأرقام صادمة

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كشف فنانون مصريون عن مجموع درجاتهم في الثانوية العامة، والتي احدث بعضها صدمة للجمهور بسبب تدنيها مقارنة مع نجاحهم الكبير على المستوى المهني. وقالت الممثلة المصرية ياسمين صبري، لأحد معجبيها على موقع «إنستغرام» عن أن مجموعها في الثانوية العامة كان «73%». وبحسب فضائية «سي بي سي» المصرية، فقد بلغ مجموع المطرب عمرو دياب في الثانوية العامة 60%، بينما بلغ مجموع الممثل أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، 99.8%.

وحقق الفنان المصري، أحمد حلمي 50%، فقط فيما بلغ معدل درجات الفنان أمير كرارة بطل مسلسل «الاختيار» 52%، بعد 8 سنوات من الرسوب، وكان وقتها الثاني على المدرسة، بحسب تصريحاته لبرنامج «تعشب شاي» من تقديم الفنانة غادة عادل على فضائية «دي إم سي» المصرية.

وعلى عكس زوجها، أحمد حلمي، فقد كانت الفنانة منى زكي مجتهدة خلال مراحل تعليمها، إذ حصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة والذي كان يؤهلها حينها للالتحاق بكلية الطب.

كذلك الحال بالنسبة للفنانة الأردنية، ميس حمدان، التي كانت متفوقة في المرحلة الثانوية، وحصلت على مجموع 92.8%، والتحقت بالشعبة الإنكليزية في كلية التجارة. وحقق الفنان الكوميدي محمد هنيدي، مجموعا في الثانوية العامة هو 57.5%، بينما نال أحمد فتحي 55.5%.

