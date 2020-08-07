أول النهار

جددت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة عدم السفر حالياً لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد عالمياً.

وقال المتحدث بأسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الاسبوعي: ان المطار فُتِح للحالات التي تستدعي السفر كحالات الدراسة والعلاج بالخارج داعيا الى تأجيل السفر في الفترة الحالية.

وأكد السند وجود مؤشرات ايجابية لقرب انتاج لقاح لفيروس كورونا مشيرا الى الارتياح النسبي في المنشآت الصحية مقارنة في الأشهر الماضية خاصة مع تناقص أعداد حالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا في البلاد. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند تسجيل 620 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 70045 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 469 حالة. بينما تم تسجيل 704 حالات شفاء. وقال ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 620 السابقة تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 68?23 في المئة و197 حالة لغير الكويتيين بنسبة 31?77 في المئة.

وبالنسبة الى توزع الاصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 220 في منطقة الاحمدي الصحية و139 في منطقة الجهراء الصحية و100 في منطقة الفروانية الصحية و82 في منطقة حولي الصحية و79 في منطقة العاصمة الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت الى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة. وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3599 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 522200 فحص.

