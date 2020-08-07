الأولى

دعا النائب عادل الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى محاسبة من كان يحمي المتهمين في قضية الصندوق السيادي الماليزي، كاشفا عن وجود 7 إخطارات حول شبهة غسل اموال بهذه القضية لم تحرك وزارتا الداخلية والمالية بشأنها بلاغا للنيابة. وقال الدمخي في تصريح صحافي بيان الحكومة أمس والذي نفت به علاقتها في قضية الصندوق السيادي الماليزي بيان فارغ من محتواه ويحكم على القضية قبل الحكم عليها وهذا من الاخطاء الكبيرة التي تحمل الحكومة مسؤولية ضخمة.

وتساءل الدمخي كيف الحكومة لاعلاقة لها بهذه القضية وقد سبق وان وردت لها بلاغات من ماليزيا وعن دخول اموال في حسابات؟.

واوضح الدمخي أن البنوك ابلغت عن الاموال التي دخل في الحسابات المرتبطة في قضية الصندوق السيادي المالي ولكن كان هناك تقصير حكومي كبير.

من جهة أخرى حققت النيابة امس مع نائبين سابقين في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر الاقامات وغسل الاموال. وقال مصدر مطلع ان النيابة استمعت الى اقوال النائبين السابقين على سبيل الاستدلال دون توجيه اتهامات لهما وذلك بشأن ادعاء المتهم البنغالي انه اقرضهم 60 ألف دينار بواقع 30 ألفا لكل منهما من دون اي فوائد، الا انهما نفيا الادعاء جملة وتفصيلا وتم اطلاق سراحهما.