الأولى

تأكيداً لما انفردت به النهار في عددها الصادر في 31 يوليو الماضي، حول التحفظ على ممتلكات أقارب المشاهير، وفي إطار محاصرة الحكومة لغاسلي الأموال وتشديد الرقابة عليها، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال زوج إحدى مشاهير الـ «سوشيال» ميديا، مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور بعدما تبين تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم من حسابها إلى حسابه في محاولة منها لإخفاء تضخم حسابها.

كما أصدر العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال اثنتين من المشاهير هما (ن. ن) و(ف.ش) على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورتين بعدما تبين تضخم حساباتهما البنكية. ووفق مصدر مطلع، فإن النيابة العامة أصدرت قراراً بتجميد الأرصدة البنكية للتحقق من جريمة غسل الأموال بعدما تم الكشف عن تضخم حساباتهم البنكية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الجهات الرقابية تحاصر التحويلات التي تتم عن طريق شركات الصرافة منعاً للالتفاف حول تعليمات الجهات الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال والإضرار بالاقتصاد وسمعة الكويت المالية.

وقالت : هناك تعليمات واضحة وصارمة بالمضي قدماً في القضاء على جميع العمليات المشبوهة التي تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً عبر تفعيل الأدوات الرقابية واستقلالية أداء الجهات الفاعلة في هذا الإطار وعلى رأسها وحدة التحريات المالية.

من جهتها، تقدمت جمعية المحامين بكتاب رسمي إلى وحدة التحريات المالية لاستدعاء محامٍ والتحقق من صحة ما ذكره من معلومات عبر «تويتر» بإخفاء محامٍ آخر لمبلغ 600 ألف دينار تحصل عليها من أحد مشاهير وسائل التواصل المتهمين بغسل الأموال.