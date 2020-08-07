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بيروت - الوكالات: حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس، بعد لقائه نظيره اللبناني ميشال عون في بيروت من أن لبنان يواجه أزمة اخلاقية - سياسية وكشف أنه سيقترح على القادة اللبنانيين «ميثاقا سياسيا جديدا» متعهدا بعدم ذهاب مساعدات بلاده إلى «الأيدي الفاسدة»... (طالع ص 13-12)

وخلال تجوله في حي الجميزة البيروتي المتضرر جراء انفجار الثلاثاء قال ماكرون «أنا هنا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعرب عنه للمسؤولين والقوى السياسية اللبنانية»..

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة «بدء الإصلاحات.. وتغيير النظام ووقف الانقسام ومحاربة الفساد». وكانت الحشود قد استقبلته بهتافات تطالب بإسقاط «النظام».

وتعهد الرئيس الفرنسي لحشود اللبنانيين الغاضبين بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم «لن يذهب إلى الأيدي الفاسدة» وأضاف «أضمن لكم هذا.. المساعدات لن تذهب للأيدي الفاسدة». وتابع: «سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم ميثاقا سياسيا جديدا».

من جهة ثانية لفت ماكرون في تصريحات من قصر بعبدا إلى أن «لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية وآمل ان تحصل التحقيقات بطريقة شفافة وتفسّر اسباب هذا الانفجار». وأضاف أنه لمس الغضب الموجود في شوارع لبنان.

وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية منذ وقوع الانفجار وقال لدى وصوله إلى بيروت إن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني غير مشروط لكنه قال للصحافيين إنه يرغب في إطلاع بعض الشخصيات السياسية على «حقائق مؤلمة عن الوضع الداخلي» وتابع «بخلاف الانفجار نحن نعلم أن الأزمة هنا خطيرة، وتتعلق بالمسؤولية التاريخية للقيادات». وحذر من انه «إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق».

وقال مصدر رئاسي فرنسي إن ماكرون يريد التأكيد على إيمانه بلبنان كبلد أكبر من نفسه، كما يريد أن يعيد الثقة للبنانيين ووضع أسس واضحة لعقد جديد من أجل استرجاع لبنان والحدّ من النزاعات، وإغاثة هذا البلد على المدى القصير، كذلك فتح آفاق له على المدى البعيد.